Syrienkrieg: Uno zahlt Assad-Regime Millionen Dollar

Die Hilfsmission für Syrien ist die teuerste und schwierigste in der Geschichte der Vereinten Nationen. Rund sechs Millionen Syrer sind auf humanitäre Unterstützung der Uno angewiesen - und die Helfer selbst benötigen lokale Partner.

Dabei kooperieren die Vereinten Nationen auch nach Beginn des Bürgerkriegs 2011 mit dem Assad-Regime - und schließt lukrative Verträge mit Personen aus dem engsten Umfeld des Diktators ab. Das haben Recherchen des britischen "Guardian" ergeben.

Die wichtigsten Erkenntnisse:

Die Uno hat der syrischen Regierung mehr als 13 Millionen US-Dollar für den Ausbau der Landwirtschaft überwiesen, obwohl die EU den Handel untersagt hat, weil sie daran zweifelt, dass das Geld wirklich für diesen Zweck genutzt wird.

Die Uno hat dem staatlichen Ölversorger mindestens 4 Millionen US-Dollar überwiesen, der ebenfalls auf der EU-Sanktionsliste steht.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO, eine Sonderorganisation der Vereinten Nationen, hat mehr als fünf Millionen Dollar gezahlt, um die nationale Blutbank zu unterstützen. Die Blutbank wird von Assads Verteidigungsministerium kontrolliert. Das Geld floss, obwohl die WHO nach eigenem Bekunden "ernsthafte Bedenken" hatte, dass die Blutspenden an das Militär gehen würden, anstatt an bedürftige Zivilisten.

Zwei Uno-Unterorganisationen haben 8,5 Millionen US-Dollar an die Organisation "Syria Trust" gezahlt, die nach eigenen Angaben die ländliche Entwicklung unterstützt, Frauenrechte stärkt und die syrische Kultur fördert. Gründerin und Vorsitzende von "Syria Trust" ist Asma al-Assad, die Ehefrau von Diktator Baschar al-Assad. Syriens First Lady steht auf den Sanktionslisten von EU und USA.

Das Uno-Kinderhilfswerk Unicef hat knapp 270.000 US-Dollar an die Organisation Al-Bustan überwiesen. Chef von Al-Bustan ist Rami Makhlouf, ein Cousin und enger Vertrauter des Staatschefs. Makhlouf gilt als reichster Mann Syriens. Al-Bustan soll mehrere Milizen des Regimes finanzieren und Hinterbliebene von getöteten Regimeanhängern unterstützen.

Die Uno zahlte zudem mindestens 700.000 US-Dollar an das Mobilfunkunternehmen Syriatel, das Makhlouf gehört. Der Geschäftsmann steht ebenfalls auf der EU-Sanktionsliste.

Hinzu kommen Verträge mit mindestens 258 weiteren syrischen Unternehmen, die Summen zwischen 30.000 und 54 Millionen US-Dollar von den Vereinten Nationen erhalten haben.

DPA / SANA Asma und Baschar al-Assad

Die Vereinten Nationen verweisen darauf, dass sie sich weder an EU-, noch an US-Sanktionen halten müssen. "Wenn wir uns entscheiden müssen, ob wir Dienstleistungen oder Güter von Unternehmen erhalten, die möglicherweise mit der Regierung verbandelt sind, oder ob wir Zivilisten ohne lebensrettende Hilfe lassen, dann ist die Entscheidung klar: Unsere Verpflichtung gilt den Zivilisten in Not", sagte ein Uno-Sprecher dem "Guardian".

Die Uno argumentiert, ihre humanitäre Hilfe habe Millionen Leben in Syrien gerettet und müsse dafür notgedrungen mit der Regierung in Damaskus kooperieren

Hotelrechnung über 10 Millionen US-Dollar

Doch nicht zum ersten Mal muss sich die Uno dem Vorwurf stellen, zu große Nähe zum Assad-Regime zu zeigen. Mitte Juni warfen mehr als 50 Hilfs- und Menschenrechtsorganisationen den Vereinten Nationen vor, in Syrien die Prinzipien von Überparteilichkeit, Unabhängigkeit und Neutralität systematisch zu verletzen.

Die Uno habe ihre Stellung in Damaskus "um jeden Preis" halten wollen, deshalb habe sie "der Regierung erlaubt, humanitäre Hilfe fast ausschließlich in Gebiete unter deren Kontrolle gelangen zu lassen", heißt es: Im April seien 88 Prozent, im August 2015 sogar 99 Prozent der Hilfe in Regimegebiete geliefert worden. Dabei lebten 85 Prozent der bedürftigen Syrer in Gebieten, die von Rebellen kontrolliert und vom Regime belagert werden.

REUTERS Hotel Four Seasons in Damaskus

Die Uno-Mitarbeiter in Damaskus residieren derweil im Hotel Four Seasons, das zu einem Drittel dem syrischen Tourismusministerium gehört. Die Vereinten Nationen bezeichnen die Luxusherberge als sichersten Ort in Damaskus. Der hat seinen Preis: Allein für die vergangenen beiden Jahre belief sich die Hotelrechnung auf fast 10 Millionen US-Dollar.

Immerhin stimmt der Service. Am 1. Februar 2016 hinterließ Radek Rzehak, Leiter der Arbeit von Unicef in Syrien, auf dem Portal Tripadvisor eine positive Bewertung. "Gute Essensauswahl, guter Room Service", schrieb Rzehak und gab vier von fünf Punkten. Inzwischen hat der Unicef-Mann die Bewertung gelöscht.