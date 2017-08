Syrien US-Koalition und von der Türkei unterstützte Rebellen beschießen sich

Im Norden Syriens hat es einen Schusswechsel zwischen Militärtruppen der US-geführten Koalition und von der Türkei unterstützten Rebellen gegeben. In der Nähe der syrischen Stadt Manbij seien die Militärkräfte wiederholt beschossen worden, bevor sie selbst das Feuer erwiderten. Das sagte ein Sprecher der Koalition.

Der Vorfall zeigt, wie komplex die Lage im Norden Syriens ist. Dort operieren:

die syrische Armee - unterstützt von Russland,

kurdische Truppen - unterstützt von der US-geführten Koalition,

verschiedene syrische Rebellen - unter anderem unterstützt von der Türkei.

Die US-geführte Koalition hat sich nach dem Schusswechsel empört an die Türkei gewandt. Die Regierung in Ankara - eigentlich ein Nato-Verbündeter Washingtons - müsse den unterstützten Rebellen mitteilen, dass Schüsse auf Truppen der Koalition "inakzeptabel" seien, sagte der Sprecher.

Die US-Bodentruppen befinden sich in Syrien, um als Teil der Koalition die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) zu unterstützen. Das ist eine lokale Allianz kurdischer und arabischer Milizen, die gegen den sogenannten "Islamischen Staat" (IS) kämpft. Die Türkei wiederum beäugt die Unterstützung für kurdische Kämpfer mit Argwohn: Sie fürchtet separatistische Bestrebungen der Kurden im eigenen Land.

Mehrere Vorfälle in den vergangenen zwei Wochen

Zwischen den von der Türkei unterstützten Rebellen und den SDF ist es in anderen Bereichen von Nordsyrien schon oft zu kleineren Schusswechseln gekommen - allerdings dort, wo Truppen der US-geführten Koalition nicht patrouillierten.

"Unsere offenen Patrouillien, die in diesem Gebiet die Spannung niedrig halten sollen, wurden innerhalb der vergangenen zwei Wochen mehrfach beschossen", sagte der Koalitionssprecher nun: "Wir haben das unseren Ansprechpartnern in der Türkei mitgeteilt und werden die Patrouillien weiter durchführen. Wir sind allerdings immer bereit, uns in diesen Gebieten zu verteidigen."

Seit dem vergangenen Jahr wurden US-Truppen gefilmt, die in der Nähe von Gebieten patroullierten, die sich unter der Kontroller der von der Türkei unterstüzten Rebellen befinden. Dabei zeigten sie eindeutig die US-Flagge.

Auch die russische Militärpolizei hat im Norden des Landes Patrouillien durchgeführt - in Gebieten, die von der syrischen Armee und der syrischen Kurdenmiliz YPG, dem Hauptbestandteil der SDF, kontrolliert werden.