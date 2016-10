Krieg in Syrien USA beenden Dialog mit Russland über Waffenruhe

Im Syrienkrieg glauben die USA nicht mehr an ein Ende der Waffengewalt durch Verhandlungen mit Moskau. "Die Vereinigten Staaten kündigen ihre Teilnahme in bilateralen Gesprächen mit Russland auf, die dazu da waren, die Fortsetzung von Kampfhandlungen einzustellen", teilte der Sprecher des US-Außenministeriums, John Kirby, mit. "Das war keine leichte Entscheidung", betonte er.

Kirby warf Moskau und der mit ihm verbündeten Regierung des syrischen Machthabers Baschar al-Assad vor, die Angriffe auf zivile Ziele in dem Bürgerkriegsland verstärkt zu haben. In der besonders heftig umkämpften Stadt Aleppo waren in den vergangenen Tagen wiederholt auch Krankenhäuser aus der Luft angegriffen worden.

DPA Der russische Außenminister Sergej Lawrow mit US-Amtskollege John Kerry (r.)

Russland unterstützt Syrien im Kampf gegen Aufständische. Ende September war eine von Russland und den USA ausgehandelte Waffenpause gebrochen worden. Die syrische Armee kündigte sie auf - und nahe Aleppo wurde ein Hilfskonvoi bombardiert. Anschließend begann mit Unterstützung der russischen Luftwaffe eine Offensive zur Rückeroberung der teilweise von Rebellen gehaltenen Stadt.

Außenminister John Kerry hatte schon in der vergangenen Woche angesichts der verheerenden Situation in Aleppo mit einem Abbruch der russisch-amerikanischen Gespräche gedroht. Noch am Morgen hatte Russlands Außenminister Sergej Lawrow laut Agentur Itar-Tass jedoch erklärt, es sei wichtig, die Übereinkunft mit den Amerikanern nicht scheitern zu lassen.