Syrienkrieg USA bereiten militärische Optionen vor

Die US-Armee arbeitet an militärischen Optionen für den Fall eines syrischen Chemiewaffeneinsatzes in der Rebellenprovinz Idlib. Über dieses Thema gebe es einen "Routinedialog" mit Präsident Donald Trump, sagte Generalstabschef Joseph Dunford auf einer Indien-Reise vor Journalisten.

Türkei ist gegen Angriff auf Idlib

Es sei allerdings noch keine Entscheidung gefallen, ob die Vereinigten Staaten militärische Gewalt anwenden, sollte Syrien chemische Waffen bei einem Angriff auf Idlib einsetzen. Trump sei über die Entwicklung solcher Optionen unterrichtet worden.

In Syrien selbst bereitet sich die von Russland und Iran unterstützte Armee auf eine Großoffensive zur Einnahme von Idlib vor. Die Vereinten Nationen befürchten eine humanitäre Katastrophe. Die Türkei ist gegen einen Angriff auf Idlib. Die Regierung in Ankara fürchtet, dass in diesem Fall bis zu 2,5 Millionen Menschen in die Türkei flüchten könnten.

Bereiten Assad-Truppen den Einsatz von C-Waffen vor?

US-Generalstabschef Dunford sagte, er wisse nicht, ob irgendetwas die drohende Offensive noch abwenden könne. Er nannte es nicht überraschend, dass auf dem Gipfeltreffen Russlands, der Türkei und Irans in Teheran keine Lösung gefunden worden sei.

Die USA hatten zuletzt die Regierung in Damaskus vor dem Einsatz von C-Waffen gewarnt. Dem schloss sich am Donnerstag Frankreich an. Nach US-Angaben liegen zahlreiche Hinweise vor, dass die Truppen des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad einen derartigen Einsatz vorbereiten.

Im Frühjahr dieses und vergangenen Jahres hatte die US-Luftwaffe Ziele in Syrien bombardiert, nachdem es dort mutmaßlich zu Giftgasangriffen gekommen war.