Syrien US-Koalition greift Assad-treue Kämpfer an

Die von den USA geführte Anti-IS-Koalition hat im Süden Syriens regierungstreue Verbände angegriffen. Diese seien mit einem Panzer, Artilleriegeschützen, gepanzerten Fahrzeugen und Flugabwehrwaffen in eine Deeskalationszone nahe Al-Tanf eingedrungen, teilte das US-Militär mit. Die mehr als sechzig Kämpfer hätten eine Gefahr für Koalitionskräfte und Verbündete dargestellt.

Nach mehreren Warnungen hat das Bündnis sie nach eigenen Angaben aus der Luft angegriffen. Zwei Artilleriegeschütze und eine Flugabwehrwaffe seien zerstört und der Panzer beschädigt worden. Es blieb zunächst unklar, ob es Tote gab.

Bereits am 18. Mai hatten die USA regierungsnahe Milizen angegriffen, die sich der Deeskalationszone genähert hatten. Das US-Militär bildet dort eigenen Angaben zufolge Verbündete im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) aus.

Die Koalition appellierte an alle Parteien im Süden Syriens, sich auf die Bekämpfung des IS zu konzentrieren. Im Norden hat eine Großoffensive zur Vertreibung des IS aus dessen Hochburg Rakka begonnen. Rebellenverbände griffen vom Norden, Osten und Westen her an, sagte ein Sprecher des Rebellenbündnisses SDF.

Der IS hatte Rakka im Lauf des Sommers 2013 erobert. Im Januar 2014 konnten die Rebellen den IS kurzzeitig fast gänzlich aus der Stadt vertreiben, bevor die Dschihadisten die Stadt und weite Teile Ostsyriens zurückeroberten.