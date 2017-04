Syrien USA tötet hochrangigen IS-Kämpfer

Die USA haben nach eigenen Angaben in Syrien einen hochrangigen Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) getötet. Abdul Rahman Usbeki sei am 6. April bei einer Bodenoperation getötet worden, sagte der Sprecher des US-Zentralkommandos, John Thomas.

Usbeki sei ein enger Vertrauter des IS-Anführers Abu Bakr al-Bagdadi gewesen. Er habe eine Rolle bei der Planung des Anschlags auf einen Istanbuler Club in der Silvesternacht gespielt, fügte Thomas hinzu. Ein bewaffneter Mann hatte den Club gestürmt und 39 Menschen erschossen. Der Täter wurde wenige Wochen später gefasst.