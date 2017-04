Chemiewaffenangriff in Chan Scheichun USA verhängen neue Sanktionen gegen Syrien

Die US-Regierung hat auf den mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Syrien mit neuen Sanktionen reagiert. Es wurden Strafen gegen Mitarbeiter der syrischen Regierung und hochrangige Wissenschaftler verhängt.

Die Maßnahmen richteten sich gegen 271 Personen, sagte Finanzminister Steven Mnuchin in Washington. Mit der Entscheidung sind US-Banken angewiesen, eventuelle Guthaben der Betroffenen einzufrieren. Amerikanische Firmen dürfen zudem keinerlei Geschäfte mit ihnen eingehen.

Bei dem mutmaßlichen Chemiewaffenangriff in Chan Scheichun im Norden Syriens waren Anfang April etwa 80 Menschen getötet worden. Die US-Regierung macht Syriens Präsident Baschar al-Assad dafür verantwortlich. Kurz nach dem Angriff hatten die USA eine syrische Luftwaffenbasis mit Tomahawk-Marschflugkörpern beschossen.

Russland: Syrien bereit für Waffenruhe, um Angriff aufzuklären

Die syrische Armee ist nach russischen Angaben inzwischen mit einer Waffenruhe in Chan Scheichun einverstanden, um eine Untersuchung des Chemiewaffenangriffs zu ermöglichen. Damaskus sei "bereit, ein vollständiges Moratorium für die Aktivitäten seiner Truppen, Luftwaffe und Artillerie in dem Gebiet zu erklären", wenn Ermittler in die von Rebellen kontrollierte Stadt entsandt würden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Die Experten sollten auch sicheren Zugang zur syrischen Luftwaffenbasis Al-Schairat erhalten, von der die Angriffe auf Chan Scheichun geflogen worden sein sollen, erklärte das Ministerium weiter.