Video aus Syrien Weißhelme retten Kleinkind aus Trümmern

Es ist eine dramatische Szene, die auf einem kürzlich veröffentlichten Video der Hilfsorganisation Syrische Weißhelme zu sehen ist: Im Treppenhaus eines teils schwer zerstörten Hauses führt eine Frau mehrere Männer in eine der oberen Etagen. "Finden sie sie, ihr Name ist Aya", ruft die aufgelöste Frau, deren Tochter unter den Trümmern des Hauses begraben wurde.

"دورولي عليها .. أسمها أية" بهذه الكلمات تبحث الأم عن طفلتها وسط ركام منزلهم المدمر بقصف قوات النظام في #حي_تشرين بدمشق. pic.twitter.com/r4uDLCk7D5 — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) February 20, 2017

Die Schreie des Kindes sind deutlich zu hören, doch zu sehen ist niemand. Mit bloßen Händen beginnen zwei Männer, den Schutt zur Seite zu schaffen. "Schneller, schneller," hört man sie immer wieder rufen.

Nach wenigen Sekunden taucht das Gesicht der kleinen Aya auf - vorsichtig entfernt einer der Helfer Staub und Steine aus dem Mund des Mädchens, damit es nicht erstickt. Schließlich können die Männer das Kind komplett aus den Trümmern retten. Aya hat überlebt.

Das Video entstand nach Angaben der Syrischen Weißhelme in Tishreen, einem Stadtteil der syrischen Hauptstadt Damaskus. Einem Bericht der britischen BBC zufolge haben Aktivisten am vergangenen Wochenende auch Angriffe in den Stadtteilen Qabun und Barzeh gemeldet.

Die Weißhelme, die sich offiziell "Syrischer Zivilschutz" nennen, bestehen aus rund 3000 Freiwilligen. Sie sind als Feuerwehrleute, Sanitäter oder Such- und Rettungskräfte im Einsatz. Nach Angaben der Organisation wurden mit ihrer Hilfe mehr als 60.000 Menschen in Syrien gerettet. Für ihre Arbeit erhielt die Hilfsorganisation im vergangenen Jahr den Alternativen Nobelpreis.