Deutschland wolle, so Außenminister Heiko Maas, für einen "neuen, kraftvollen Einstieg" in die festgefahrenen Verhandlungen über den Syrienkonflikt werben. Nur eine politische Lösung werde dauerhaften Frieden in dem Land bringen, sagte der SPD-Politiker in Berlin.

Maas reagierte damit auf die Luftangriffe der USA, Frankreichs und Großbritanniens auf mehrere Ziele in Syrien. Sie waren eine Vergeltung für einen mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz in dem Bürgerkriegsland, für den die syrische Führung verantwortlich sein soll (mehr über die Hintergründe erfahren Sie hier). Er bezeichnete das militärische Vorgehen der USA und ihrer Verkündeten als angemessenes und erforderliches Signal: "Es leistet einen Beitrag dazu, Wiederholungen dieses Leids zukünftig zu erschweren."

Die Bundesregierung werde alle diplomatischen Mittel nutzen, um die festgefahrenen Verhandlungen voranzubringen, sagte Maas. Dazu werde sie auch ihre Kanäle nach Russland nutzen. Im Uno-Sicherheitsrat hatten sich die Vertreter Russlands und der USA nach den Luftangriffen am Nachmittag gegenseitig schwere Vorwürfe gemacht.

Kanzlerin: "Der Militäreinsatz war erforderlich und angemessen"

Zuvor hatte bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Unterstützung der Luftangriffe erklärt. "Der Militäreinsatz war erforderlich und angemessen, um die Wirksamkeit der internationalen Ächtung des Chemiewaffeneinsatzes zu wahren und das syrische Regime vor weiteren Verstößen zu warnen", sagte die CDU-Politikerin. Deutschland unterstütze es, dass die amerikanischen, britischen und französischen Verbündeten als ständige Mitglieder des Uno-Sicherheitsrats in dieser Weise Verantwortung übernommen hätten.

Auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyenbrachte ihre Unterstützung für die Angriffe auf syrische Stellungen zum Ausdruck. "Der Sicherheitsrat ist offensichtlich in dieser Frage seit Tagen blockiert", sagte die CDU-Politikerin. Die Attacke sei nötig gewesen - "angesichts der Abscheulichkeit des Einsatzes von Chemiewaffen".

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeierrief die USA und Russland auf, einen neuen Anlauf für eine Friedensinitiative zu starten. "Es geht am Ende nicht ohne die regionalen Nachbarn, aber nichts beginnt ohne USA und Russland", sagte er der "Bild am Sonntag". Wenn Washington und Moskau nicht zueinander fänden, so Steinmeier, "sind die Chancen für eine Verbesserung der Lage in Syrien gleich Null!".

Außenminister Maas betonte, Deutschland wolle sich zusammen mit Frankreich für die Schaffung eines internationalen Formats einflussreicher Staaten einsetzen, das den politischen Prozess voranbringen könne. Er plädierte dafür, die Waffen in Syrien dauerhaft schweigen zu lassen, um humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Dann seien eine Übergangsregierung, eine Verfassungsreform und Wahlen nötig. Zudem müsse die Zerstörung der Chemiewaffen in Syrien von der Uno überwacht werden.

Maas rechtfertige die Luftangriffe der USA, Frankreichs und Großbritanniens mit der Situation im Uno-Sicherheitsrat: "Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist in der Syrienfrage, auch im Hinblick auf die Frage von Chemiewaffeneinsätzen, durch das Agieren Russlands schon seit Monaten blockiert und war auch im vorliegenden Fall nicht in der Lage, seine Aufgaben zu erfüllen." Russland hatte als Verbündeter Syriens zuletzt mehrmals Uno-Resolutionen zum Syrien-Konflikt verhindert (mehr zur Rolle Russlands in dem Konflikt lesen Sie hier).

"Der begrenzte Angriff auf militärische Strukturen des syrischen Regimes" war daher laut Maas "ein angemessenes und erforderliches Signal". Immer wieder habe das Regime des syrischen Präsidenten Baschar al-Assad Kriegsverbrechen begangen und dabei Chemiewaffen gegen Teile der eigenen Bevölkerung eingesetzt - "so nach allen vorliegenden Erkenntnissen auch jüngst wieder in Duma".