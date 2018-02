Krieg in Syrien Wie mächtig ist Assad noch?

Baschar al-Assad ist am Ende, der Sturz des Regimes in Syrien nur noch eine Frage der Zeit - diese Einschätzung war vor rund fünf Jahren der Konsens westlicher Geheimdienste. "Es gibt viele Anhaltspunkte dafür, dass die Endphase des Regimes begonnen hat", sagte etwa der damalige Chef des Bundesnachrichtendienstes (BND), Gerhard Schindler, Ende 2012.

Heute ist eine andere Einschätzung Konsens unter westlichen Geheimdiensten und Regierungen: Baschar al-Assad sitzt fest im Sattel, der vollständige militärische Sieg über die Aufständischen ist nur noch eine Frage der Zeit.

Doch wie stabil ist das Regime wirklich, knapp sieben Jahre nach Beginn des Aufstands im März 2011? Und wieviel Macht hat Assad tatsächlich über Syrien?

Beim Blick auf die Landkarte ist der Diktator so mächtig wie seit Jahren nicht: Der Westen des Landes, darunter die fünf größten syrischen Städte Damaskus, Aleppo, Homs, Hama und Latakia, befindet sich unter Kontrolle des Regimes. Aus strategischer Sicht ist das der wichtigste Teil Syriens. Wer den fruchtbaren Korridor zwischen Aleppo im Norden und Damaskus im Süden kontrolliert, beherrscht Syrien. Das östlich angrenzende Gebiet ist weniger wichtig, schließlich besteht es mit Ausnahme des Euphrattals und seiner Nebenflüsse aus Wüste und ist nur dünn besiedelt.

Lokale Milizen stellen Machtmonopol in Frage

Doch die tatsächliche Macht des Regimes ist brüchig - und fußt vor allem auf zwei Säulen: der russischen Luftwaffe und iranischen Milizen. Weil die Regierungsarmee nach jahrelangem Krieg, dem Tod Tausender Soldaten und der Fahnenflucht vieler anderer ausgedünnt ist, hat Assad ihre Aufgaben vielerorts an Ausländer ausgelagert. Die US-Regierung schätzt, dass 80 Prozent der Kämpfer, die auf Seiten des Regimes an vorderster Front kämpfen, aus dem Ausland stammen - Milizionäre der libanesischen Hisbollah, aus dem Irak und Afghanistan sowie Angehörige der iranischen Revolutionswächter.

Als das Regime im November die syrisch-irakische Grenzstadt Abu Kamal von der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) zurückeroberte, kämpften auf Seiten Assads fast keine Syrer. Es waren irakische und iranische Milizionäre, die den Ort einnahmen - angeführt von Qassem Suleimani, dem iranischen Generalmajor, der die Spezialeinsätze der iranischen Revolutionswächter im Ausland leitet.

Und auch in anderen zurückeroberten Gebieten haben vielerorts lokale Milizen das Sagen. Sie finanzieren sich unter anderem durch Plünderungen und Erpressungen. Bekanntestes Beispiel ist Ost-Aleppo. Hier haben Milizionäre nach der Rückeroberung vor einem Jahr eine Vielzahl von Checkpoints errichtet, an denen sie Bewohnern Schutzgelder abpressten. Im Sommer versuchte die syrische Armee, dem Treiben ein Ende zu bereiten. Kurzzeitig nahm sie Hunderte Menschen fest, trotzdem konnte sie die Macht der Milizen nicht dauerhaft beschneiden.

Vor dem Krieg war Assad der unumstrittene Herrscher über Syrien, nun gibt es Dutzende Provinzfürsten, die das Machtmonopol des Staates herausfordern.

US-Armee richtet sich langfristig ein

Und dann sind da noch die Gebiete Syriens, die Damaskus auf absehbare Zeit verloren hat: Fast der gesamte Nordosten des Landes - vereinfacht gesagt das Gebiet nordöstlich des Euphrat - wird von den Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) kontrolliert. Diese Fläche macht rund 28 Prozent des syrischen Staatsgebiets aus. Die SDF werden von den kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) dominiert und von den USA unterstützt. Die US-Armee hat rund 2000 Soldaten in dem Gebiet stationiert.

US-Außenminister Rex Tillerson kündigte im Januar an, dass das US-Militär auf absehbare Zeit in Syrien stationiert bleiben werde. Für einen Abzug nannte Tillerson fünf Bedingungen: ein nachhaltiger Sieg über den IS und al-Qaida, ein Uno-geführter Friedensprozess zur Konfliktlösung ohne Beteiligung Assads, eine Rückdrängung des iranischen Einflusses in Syrien, die Schaffung von Bedingungen für die Rückkehr syrischer Flüchtlinge, die Beseitigung aller Massenvernichtungswaffen in Syrien.

Israels unbeantwortete Luftangriffe

Zwar ist angesichts der erratischen Politik von Donald Trump nicht ganz klar, welche Autorität Außenminister Tillerson hat, doch fest steht, dass gegenwärtig die Erfüllung jeder von ihm genannten Bedingung für einen US-Abzug in großer Ferne liegt.

Und die USA sind im Norden nicht allein: Die Türkei hat nördlich von Aleppo seit August 2016 eine eigene Besatzungszone geschaffen. Präsident Recep Tayyip Erdogan plant offenbar eine Präsenz mit offenem Ende in dem Gebiet nahe der Grenze. Die türkische Post eröffnet Filialen, Schüler lernen Türkisch als erste Fremdsprache, die Abschlüsse werden in der Türkei anerkannt. Ein ähnliches Modell würde Erdogan wohl gerne auch auf die Provinz Idlib anwenden, die weitgehend von dem Dschihadistenbündnis Hayat Tahrir al-Sham (HTS) dominiert wird. Doch dafür bräuchte Ankara die Zustimmung aus Moskau, und die ist derzeit nicht in Sicht.

Und dann ist da noch Israel: Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren rund hundert Luftangriffe auf Ziele in Syrien geflogen. Zu den Zielen gehören Waffenlieferungen an die Hisbollah und eine mutmaßliche Chemiewaffenfabrik. Mehrfach hat Damaskus Vergeltungsschläge gegen Israel angedroht - passiert ist nichts. Israel kann über dem syrischen Himmel frei schalten und walten, obwohl Russland moderne Flugabwehrsysteme in dem Bürgerkriegsland installiert hat. Doch Wladimir Putin lässt Israel gewähren, weil die israelischen Angriffe das Überleben des Regimes nicht gefährden.