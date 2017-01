Gespräche in Astana Syrisches Regime will sich "konstruktiv" verhalten

In wenigen Stunden sollen in der kasachischen Hauptstadt Astana die Gespräche zwischen Vertretern des syrischen Regimes und Rebellen beginnen. Ob die verfeindeten Verhandlungsführer dabei in einem Raum sitzen, von Angesicht zu Angesicht miteinander reden - das ist noch nicht entschieden. Gibt es berechtigte Hoffnung darauf, dass das Treffen der Kriegsparteien in Astana - das erste seit Monaten - dennoch etwas ändert?

Die syrische Opposition dämpfte bereits im Vorfeld die Erwartungen. Man werde lediglich darüber reden, wie die brüchige Waffenruhe, die von Russland und der Türkei initiiert wurde, gerettet werden könne, sagte Yahya al Aridi, ein Sprecher der Opposition der Nachrichtenagentur Reuters. Bevor nicht die Waffenruhe gesichert und die humanitäre Hilfe für Syrer in vom Regime kontrollierten Gebieten gewährleistet sei, werde man nicht in andere politische Diskussionen eintreten.

Die Opposition hatte bereits zuvor klar gemacht, dass die Feuerpause die Hauptvoraussetzung sei, mit Gesprächen für eine politische Lösung in Syrien zu beginnen.

Mehrere Oppositionsgruppen haben Teilnahme abgesagt

Die Delegation der Regierung wird wie bereits bei den vergangenen Treffen in Genf vom syrischen Uno-Botschafter Baschar al-Dschafari geführt. "Es ist zu früh, um den Erwartungen Grenzen zu setzen und wir haben Anweisungen, uns konstruktiv zu verhalten", ließ er am Sonntagabend mitteilen. Zunächst gehe es aber erst einmal darum, die Waffenruhe zu stärken und terroristische von moderaten Rebellengruppen zu trennen.

An der Spitze der Oppositionsgruppen steht demgegenüber der ebenfalls bereits aus Genf bekannte Mohammed Allusch. Er gehört der einflussreichen, radikal-islamischen Gruppe Dschaisch al-Islam an und hatte die Oppositionsgruppen bereits bei den Verhandlungen in Genf im vergangenen Jahr vertreten. Von den namhaften Oppositionsvertretern hatte die radikal-islamische Gruppe Ahrar al-Scham die Teilnahme an den Gesprächen abgelehnt. Auch der Uno-Sondergesandte Staffan de Mistura nimmt an dem Treffen teil. Die Gespräche wurden unter der Federführung Russlands, der Türkei und des Iran vorbereitet.

Russland und die Türkei haben die Konferenz initiiert; Iran hatte jedoch eine Teilnahme der USA bis zuletzt kritisiert. Die USA sind mit ihrem Botschafter in Kasachstan als Beobachter bei den Gesprächen vertreten. Präsident Donald Trump schickte keine eigene Delegation.

Kinder bei Luftangriffen gestorben

In Syrien sterben gleichzeitig weiter viele Menschen. Bei Luftangriffen gegen Rebellenstellungen in der Provinz Homs sind am Sonntag nach Angaben von Aktivisten neun Zivilisten getötet worden, darunter sechs Kinder. Zwei Angriffe richteten sich gegen Ziele in dem Dorf Taldo im Norden von Homs, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Dabei seien insgesamt acht Menschen getötet worden, unter ihnen fünf Kinder. Ein weiteres Kind starb demnach bei einem Luftangriff in der Nähe von Kafrlaha.

Rebellengruppe kontrollieren mehrere Ortschaften in der Region, darunter die beiden größten, Rastan und Talbisse, die von Regierungstruppen belagert werden.

Die der syrischen Opposition nahestehende Beobachtungsstelle bezieht ihre Angaben aus einem Netzwerk von Informanten in Syrien. Von unabhängiger Seite sind diese Angaben kaum zu überprüfen.

Zuletzt hatten sich im Kampf um Wasserquellen nahe Damaskus Regime und Rebellen mit Hilfe der Vermittlung deutscher Diplomaten auf eine Feuerpause geeinigt. Wegen der Kämpfe in dem Barada-Tal haben Millionen Menschen in Damaskus kaum noch Zugang zu Trinkwasser. Mitte Dezember sollen zunächst Aufständische das Wasser mit Diesel verschmutzt haben, kurz darauf bombardierte das Regime ein Wasserwerk bei einem Luftangriff.