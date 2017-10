Besetzte Gebiete Syrische Regierung fordert Abzug türkischer Truppen

Syrien hat den Abzug aller türkischen Militärverbände gefordert, die sich derzeit auf syrischem Boden aufhalten. Ihre Präsenz sei eine "ungeheuerliche Aggression".

Die syrische Regierung unter Präsident Baschar al-Assad reagiert damit auf weitere Vorstöße der türkischen Armee im Norden des Landes. Seit August 2016 kontrollieren türkische Militärs eine Fläche von der ungefähren Größe des Saarlands in Nordsyrien.

Die Türkei hat inzwischen sogar begonnen, eigene Infrastruktur vor Ort aufzubauen: Es gibt nach türkischen Militärs benannte Grundschulen auf syrischem Boden, Kinder lernen seit diesem Schuljahr türkisch als Fremdsprache. Sogar die staatliche türkische Post eröffnet eigene Filialen.

Das Gebiet unter türkischer Kontrolle könnte noch größer werden: In dieser Woche startete das türkische Militär eine Offensive in der benachbarten syrischen Provinz Idlib. Offiziell heißt es in Ankara, die Soldaten sollten dort sogenannte Beobachtungsposten errichten. Tatsächlich handelt es sich dabei jedoch um Armeestützpunkte.

Ein Sprecher des syrischen Außenministeriums verurteilte das Vorrücken türkischer Militärfahrzeuge als Verletzung internationalen Rechts.