Syrien Militär bereitet sich auf möglichen US-Angriff vor

Die syrische Armee ist nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte in volle Alarmbereitschaft versetzt worden. Mehrere Stützpunkte in verschiedenen Landesteilen seien zudem vorsorglich geräumt worden, berichtete die in London ansässige Beobachtungsstelle. Grund ist ein möglicher Militärschlag der USA.

Washington macht Präsident Baschar al-Assad für den Angriff mit Dutzenden Toten und Verletzten in der von Rebellen kontrollierten Stadt Duma in Ost-Ghuta verantwortlich. Trump schloss militärische Schritte gegen die syrische Regierung nicht aus.

Video SPIEGEL ONLINE

"Die syrische Armee ist in voller Bereitschaft an allen Militärflughäfen, großen Stützpunkten in Damaskus und Außenbezirken, in Homs sowie in den Küstenregionen von Latakia und Tartus, aus Angst vor möglichen Angriffen der USA und anderer Staaten", sagte Rami Abdel Rahman, Leiter der Beobachtungsstelle, der Nachrichtenagentur dpa.

Die Angaben der Beobachtungsstelle sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen, haben sich in der Vergangenheit aber oft als richtig herausgestellt.

Bei einer Sitzung des Uno-Sicherheitsrats hatte der russische Botschafter den Giftgasangriff in Syrien als einen von Rebellen inszenierten Vorfall eingestuft. Berichte über den mutmaßlichen Angriff auf Duma, bei dem Aktivisten zufolge am Samstag mehr als 150 Menschen getötet und etwa 1000 verletzt wurden, seien "Fake News", sagte Botschafter Wassili Nebensja. Russische Ermittler hätten demnach keine Belege für einen solchen Angriff gefunden.