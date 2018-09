Taliban auf dem Vormarsch Amerikas Scheitern in Afghanistan

Ein Soldat der afghanischen Armee und ein Kämpfer der Taliban stehen plaudernd in der Provinz Ghazni im Süden Afghanistans vor einem Humvee. Der Taliban sagt: "Wir wollen nicht die afghanischen Soldaten bekämpfen, sondern die Ausländer." Der Regierungssoldat stimmt ihm zu: "Es ist eine ausländische Verschwörung, die uns Afghanen kämpfen lässt."

Diese Begegnung, die ein Mitarbeiter der International Crisis Group im Juni 2018 beobachtete, wirft ein Schlaglicht auf einen dramatischen Umbruch: 17 Jahre nach Beginn der von den USA angeführten Militärintervention in Afghanistan steht die Operation vor dem Scheitern. Noch befinden sich im Zuge der Nato-Mission "Resolute Support" 20.000 Soldaten am Hindukusch, mehr als die Hälfte davon Amerikaner. Doch Einfluss auf die Verhältnisse im Lande haben sie kaum noch.

Die USA und der von ihnen unterstützte afghanische Präsident Ashraf Ghani, ein ehemaliger US-Bürger, überraschten Anfang Juni mit einem einseitigen Waffenstillstand zum islamischen Opferfest. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump im August 2017 vorgeschlagen, eine "politische Lösung" in Afghanistan zu suchen, die auch "Teile der Taliban einschließen" solle.

Mit amerikanischem Rückhalt rief Präsident Ghani am 19. August erneut einen Waffenstillstand aus, für drei Monate. Noch ist die Waffenruhe brüchig, ein Abkommen mit den Taliban wird erst sondiert.

Wie Berichte der Nato, von US-Behörden und der renommierten International Crisis Gruppe jetzt zeigen, sind die Amerikaner mit ihrem Feldzug ähnlich erfolglos geblieben wie zuvor die Briten und die Sowjets. Alle waren getrieben von Selbstüberschätzung.

"Zu viel Geld" für Korrupte und Deserteure

Die Ursachen des Fiaskos wurden in einer Analyse des Speziellen Generalinspekteurs für den Wiederaufbau Afghanistans (SIGAR) zu Beginn dieses Jahres untersucht.

Die Kernthese: Die "großen Summen an Stabilisierungs-Dollars" hätten vor allem "Korruption ermöglicht". Dies habe "Konflikte verstärkt" und letztlich "die Aufständischen unterstützt". Die USA hätten, so das Fazit, "viel zu viel und viel zu schnell" Geld ausgegeben, das in den Kassen von Clans verschwunden sei.

Durch diese Missstände wurde der Hass der Armen genährt - Wasser auf die Mühlen der Taliban. Als Folge verlor die afghanische Regierung die Kontrolle über nahezu die Hälfte des Landes, darunter die Provinz Helmand im Süden.

Vor einem "Trend zur Verschlechterung der Sicherheitslage" hatte die International Crisis Group bereits im Juni 2014 gewarnt. Ihr Dossier analysierte die von den Amerikanern subventionierten afghanischen Sicherheitskräfte: Mit brutalem Vorgehen, Entführungen und Folterungen, so der Bericht, trieben sie den Taliban neue Kämpfer zu, meist aus dem Heer der afghanischen Arbeitslosen.

Rekordwachstum bei Opium

Nach einer Studie des Verteidigungs- und Sicherheitsausschusses des Nato-Parlaments vom April sind die afghanische Armee und Polizei gegen den Vormarsch der Taliban kaum mehr abwehrbereit. Die Fluktuation beträgt jedes Jahr 25 bis 30 Prozent. "Schlechte Führung" habe massenhaft Deserteure hervorgebracht, heißt es in dem Bericht.

Desaströs ist das Ergebnis der USA-geführten Intervention auch beim Thema Drogenhandel: Nach dem jüngsten Bericht des für die Drogenbekämpfung zuständigen Büros der Vereinten Nationen UNODC ist die geschätzte Opiumproduktion in Afghanistan 2017 im Vergleich zum Vorjahr um 63 Prozent gestiegen, auf 9000 Tonnen. Die Ursache dafür sieht eine Studie der International Crisis Group in der "wuchernden Korruption auf der Staatsseite". So hätten "korrupte Regierungsbeamte und die staatsnahe Elite lange an der Opium-Wirtschaft teilgehabt".

Die Taliban profilieren sich in dieser Lage in Aufrufen gegen ein "korruptes und ineffektives Regime" und als "Verteidiger von Religion und Heimatland". Sie präsentieren sich als Beschützer des Volkes gegen die "arroganten Amerikaner" und "ungläubigen Interventen". Rückhalt haben sie vor allem in der größten Volksgruppe des Landes, bei den Paschtunen. Das sind rund 40 Prozent der Bevölkerung.

Afghanistan als Gewaltlabor des Heiligen Krieges

Die Taliban erhalten Hilfe aus dem pakistanischen Geheimdienst und von Sponsoren aus Saudi-Arabien und Katar. Diese hatten schon zu Zeiten der sowjetischen Intervention 1979 bis 1989 Afghanistan zum Gewaltlabor des Heiligen Krieges gemacht.

Die Aufständischen gegen die fremden Besatzer bezogen ihre Energie damals wie heute aus dem archaischen Aufbau der afghanischen Gesellschaft. Dort sind Geistliche und Großgrundbesitzer die Wortführer von Millionen Analphabeten.

Als sich das Scheitern ihrer Intervention abzeichnete, gingen die Sowjets und ihre Schützlinge in Kabul ähnlich vor wie jetzt die Amerikaner: Sie suchten Waffenstillstände mit Aufständischen.

Genützt hat es ihnen nichts: Die letzten sowjetischen Truppen mussten im Februar 1989 abziehen.