Taliban-Terror in Afghanistan Dutzende Opfer bei Doppelanschlag in Kabul

Nahe dem afghanischen Parlament in der Hauptstadt Kabul hat ein Doppelattentat mit mindestens 22 Tote und viele Verletzte gefordert. Eine Explosion wurde durch eine einen Selbstmordattentäter ausgelöst, der zu Fuß unterwegs war, eine zweite kurz darauf durch eine Autobombe.

Angaben über die Opfer variieren bislang stark: Der afghanische Nachrichtenkanal Tolo News berichtet von bis zu 50 Toten und Verletzten, das Innenministerium meldet 22 Todesopfer, das afghanische Gesundheitsministerium 23 Getötete. Außerdem seien mehr als 20 Menschen verletzt worden.

Taliban: Anschlag galt Sicherheitskräften und dem Geheimdienst

Die Explosionen zielten offenbar auf die Büros in einem Anbau des Parlamentsgebäudes. Ein Augenzeuge sagte der Nachrichtenagentur AFP, die erste Detonation sei durch einen Selbstmordattentäter ausgelöst worden, der sich in einer Gruppe von Parlamentsmitarbeitern in die Luft sprengte.

Der Doppelanschlag ereignete sich am Dienstagnachmittag zum Ende der Bürozeiten, unter den Opfern sollen viele Parlamentsmitarbeiter sein. Das Parlament befindet sich an der Darulama Straße, an der auch mehrere Ministerien liegen.

Die radikalislamischen Taliban reklamierte das Attentat für sich und nannte Regierungsmitarbeiter als Ziel. Via Twitter reklamierte Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid den Anschlag für seine Miliz. Der Angriff habe sich gegen einen Minibus mit Sicherheitskräften und Geheimdienstmitarbeitern und gegen ein Treffen von Politikern gerichtet, teilte Mujahid mit.

In Afghanistan bekämpfen die Taliban die Kabuler Regierung seit Langem. Immer wieder greifen sie in größeren Städten und auf dem Land Polizeiposten, militärische Ziele und Regierungsvertreter an.

Ihr Ziel ist die Wiedererrichtung eines islamischen Gottesstaats, der 2001 nach der Invasion der USA zusammengebrochen war. Seit Beginn des Abzugs internationaler Truppen der USA und der Nato 2012 hat sich die Sicherheitslage im Land stark verschlechtert. Die Taliban haben etliche, weniger dicht besiedelte Gebiete unter ihrer Kontrolle.