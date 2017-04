Terror in Frankreich Alarmstufe Rot am Tag der Wahl

Am Morgen nach dem Terroranschlag wirkt der Champs-Élysées auf den ersten Blick wie immer: Touristen bevölkern den Shopping-Boulevard, auch die Terrassen der Bistros am Triumphbogen sind gut besetzt. Doch beim Kaufhaus Marks & Spencer sind am Eingang die Einschläge vom Schusswechsel zu sehen. Dort ist zusätzliches privates Sicherheitspersonal aufmarschiert. Auf der "schönsten Avenue der Welt" sowie in den Bahnhöfen und Metrostationen der französischen Hauptstadt sind schwerbewaffnete Militärstreifen und Polizei in Schutzwesten zu sehen.

Bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag soll ein massives Aufgebot von Sicherheitskräften die rund 67.000 Abstimmungslokale beschützen: "50.000 Männer und Frauen sind im Einsatz", teilte Innenminister Matthias Fekl mit, dazu 7000 Soldaten der Anti-Terror-Einheit "Sentinelle" (Schildwache). "Nichts darf den Ablauf der Stimmabgabe beeinträchtigen", fordert Premier Bernard Cazeneuve. Die Pariser Wahlbüros bekommen eine eigene Hotline zum Polizeipräfekten, um bei Notfällen Unterstützung anzufordern.

Der enorme Sicherheitsaufwand zeigt, wie der Anschlag 72 Stunden vor der Wahl ganz Frankreich getroffen hat. Der Terror bestimmt wie schon bei weiten Strecken der fünfjährigen Amtszeit von Staatschef François Hollande jetzt auch die Schlussphase des Wahlkampfes.

Für die Kandidaten bedeutet das eine Gratwanderung zwischen staatsmännischen Äußerungen und ein einem nicht allzu offensichtlichem Ausnutzen des Attentats beim Werben um die Wählergunst. Denn der Anschlag könnte unentschlossene Bürger jenen Kandidaten in die Arme treiben, die hartes Durchgreifen und drakonische Maßnahmen empfehlen.

Von den vier Favoriten versuchte vor allem François Fillon diesen Spagat. "Wir müssen in diesem Moment geeint sein", erklärte der Republikaner und rüffelte Regierung und Rivalen: "Einige haben, so scheint es, nicht den Ernst der Lage erkannt", sagte der konservative Ex-Premier. Er versprach ein "Durchgreifen mit eiserner Hand."

Macron spricht bereits wie ein Präsident

Auch Emmanuel Macron, mit 39 Jahren jüngster Kandidat, gab sich alle Mühe, wie ein künftiger Präsident aufzutreten: Vor dunkelblauer Kulisse, Trikolore und EU-Fahne im Hintergrund, wirkte seine Ansprache schon wie eine Direktübertragung aus dem Élysée. "Paris wurde erneut getroffen, so wie London, Berlin, Stockholm oder Brüssel", sagte der Kandidat der Bewegung "En Marche" und versprach unter seinem Kommando die Gründung einer Anti-IS-Task-Force. "Die erste Rolle des Präsidenten der Republik besteht im Schutz der Franzosen", erklärte Macron und beteuerte: "Dabei werde ich unerbittlich sein. Ich bin bereit."

Nur Marine Le Pen nutzte die Tragödie für eine Frontalattacke. Erst ein "Gedenken an die Familie des gefallenen Polizisten", dann die Abrechnung mit Konservativen und Sozialisten. "Wir befinden uns in einem gnadenlosen und anhaltenden Krieg, daher muss die Antwort global wie total sein", sagte die Chefin des rechtsradikalen Front National (FN). "Dennoch haben die Regierungen von links und rechts während der letzten zehn Jahre alles daran gesetzt, diesen Krieg zu verlieren."

Premier Cazeneuve kontert die Vorwürfe von Marine Le Pen

Gezielt setzte sie auf die Hoffnung, dass sich wertkonservative Wähler für die drastischen Empfehlungen in ihrem Wahlprogramms entscheiden und - für sie. "Ich appelliere an das Erwachen der tausendjährigen Seele unseres Volkes, fähig der blutrünstigen Barbarei die Stirn zu bieten", sagte die Rechtspopulistin: "Es bedarf einer Präsidentschaft, die handelt und schützt."

Ministerpräsident Cazeneuve reagierte umgehend. In einer Erklärung, die zum Wahlkampfbeitrag geriet, rügte der Regierungschef die "Übertreibungen und Spaltungsversuche" und antwortete Punkt für Punkt auf die Anschuldigungen von rechts. Es gab seit 2012 schon 105 Millionen Grenzkontrollen, konterte er, außerdem 80.000 Einreisestopps und 117 ausgewiesene Gefährder - "alles im Rahmen des Rechtsstaats".

Marine Le Pen, wetterte der Sozialist, "versucht wie nach jedem Drama davon zu profitieren und einen Keil zwischen uns zu treiben", rügte der ehemalige Innenminister: "Sie versucht schamlos, die Angst und die Gefühle auszunutzen - allein aus politischer Zweckmäßigkeit."

Am Wahltag bleibt Frankreichs Anti-Terrorplan "Vivipirate" auf der Alarmstufe Rot: "Verstärkte Sicherheit - Anschlagsgefahr." Nizza, Ort des verheerenden Anschlages am Nationalfeiertag vergangenen Jahres, hat die Schutzmaßnahmen noch verstärkt und 250 private Sicherheitskräfte angeheuert.