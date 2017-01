Terrorangriff in Istanbul Regierung rechnet mit mehreren Opfern aus Deutschland

39 Menschen hat ein Terrorist in der Silvesternacht in Istanbul ermordet - mindestens ein Deutscher soll unter den Opfern sein. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin erklärte, man müsse davon ausgehen, dass "zwei Opfer aus Deutschland unter den Toten sind."

Beide seien in Bayern wohnhaft gewesen, einer habe die deutsche und die türkische Staatsbürgerschaft. Bei dem zweiten Opfer gehe man derzeit davon aus, dass er die türkische Staatsangehörigkeit besessen habe. Darüber hinaus gebe es drei verletzte deutsche Staatsangehörige. Alle seien in guter medizinischer Versorgung und alle seien außer Lebensgefahr.

Zuvor hatte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord Berichte über ein deutsches Todesopfer - es soll sich um einen 25-Jährigen Mann aus dem Landkreis Landsberg handeln - bestätigt. Angehörige seien bereits in die Türkei gereist. Ein Sprecher der Stadt Landsberg am Lech hatte zuvor von zwei Toten gesprochen. Es handle sich um einen 28-Jährigen aus Landsberg und einen etwa drei Jahre jüngeren Mann aus dem nahen Kaufering.

"Islamischer Staat" beansprucht Terrorangriff für sich

Bei dem Terrorangriff auf eine Silvesterparty in dem bekannten Klub Reina waren nach türkischen Angaben mindestens 26 Ausländer getötet worden. Viele stammten aus arabischen Ländern. Nach türkischen Angaben kamen die meisten Todesopfer aus Saudi-Arabien, dem Libanon, dem Irak, Tunesien und Marokko.

Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hatte am Montag den Anschlag für sich reklamiert. Ein "Soldat des Kalifats" sei für die Tat verantwortlich, heißt es in einer entsprechenden Botschaft, die die Miliz auf Arabisch und Türkisch auf ihren einschlägigen Social-Media-Kanälen verschickte. Die Tat sei von einem "heldenhaften Soldaten des Kalifats" begangen worden, heißt es in dem offiziellen Communiqué.

Dass sich der IS direkt zu Anschlägen in Europa oder der Türkei äußert, ist selten. Der Fall des Angriffs auf den Nachtklub Reina ist anders: Das IS-Communiqué legt nahe, dass die Miliz den Anschlag tatsächlich geplant hat. Am Sonntag rief zudem der IS-Anführer Abu Bakr al-Baghdadi in einer Botschaft zu neuen Angriffen in der Türkei auf. Anhänger verbreiteten in einer groß angelegten Kampagne antitürkische Botschaften.

Polizei nimmt offenbar acht Verdächtige fest

Für gewöhnlich beansprucht die IS-nahe Propaganda-Agentur "Amaq" Taten im Namen der Miliz. Ob diese aus den Reihen des IS befohlen oder geplant wurden, bleibt dabei oft unklar. Für eine direkte Verbindung zwischen "Amaq" und dem IS gibt es bislang keine Beweise. Vor der Erklärung des IS hatte bereits die kurdische Seite die Verantwortung für das Attentat abgewiesen.

Der oder die Täter sind noch auf der Flucht - nach ihnen wird gefahndet. Medienberichten zufolge nahm die Polizei in Istanbul am Montag acht Verdächtige fest. Weitere Angaben machte die Nachrichtenagentur Dogan zunächst nicht.

Die türkischen Zeitungen "Hürriyet" und "Karar" schreiben am Montag unter Berufung auf anonyme Quellen, die Sicherheitsbehörden gingen davon aus, dass die islamistische Terrormiliz hinter der Tat und dass der Täter aus Zentralasien stamme, wahrscheinlich aus Usbekistan oder Kirgisien. Außerdem gebe es Parallelen zu dem Anschlag auf den Atatürk-Flughafen in Istanbul im Juni. Es werde geprüft, ob hinter beiden Attacken dieselbe IS-Zelle stecke.

Der Zeitung "Hürriyet" zufolge waren am Silvestertag acht Kämpfer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Ankara festgenommen worden, die einen Anschlag in der Nacht geplant haben sollen.