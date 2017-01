Terror in Istanbul Wer steckt hinter dem Anschlag auf den Nachtklub?

Mindestens 39 Tote und 65 Verletzte - vom Terror getroffen mitten in der Silvesternacht. Der Anschlag auf die Feiernden im Istanbuler Nachtklub "Reina" hat weltweit Bestürzung ausgelöst, auch wenn die Tat nicht überrascht hat. Seit Monaten erschüttern Anschläge mit vielen Toten die Türkei, entweder verübt durch die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) oder radikale kurdische Gruppen.

Nach dem Täter der jüngsten Attacke wird noch gefahndet. Alles, was bisher bekannt ist, lesen Sie hier.

Welche Hinweise auf Täter gibt es?

Zu dem Attentat in der Silvesternacht hat sich bislang niemand bekannt. Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim ließ offen, in welche Richtung ermittelt werde, er sprach lediglich von einem "bewaffneten Terroristen". Die Ermittler arbeiteten "mit Nachdruck" daran, den Täter zu identifizieren.

Von kurdischer Seite wurde die Verantwortung für das Attentat abgewiesen. Die Agentur Firat, die der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) nahesteht, zitierte PKK-Chef Murat Karayilan mit der Aussage, dass keine kurdische Gruppierung hinter der Tat stecke. Man nehme keine unschuldigen Zivilisten ins Visier.

Beobachter werten zudem die Tatsache, dass der Angriff einem mondänen Club galt, in dem auch Ausländer verkehren, als Hinweis auf einen möglichen islamistischen Hintergrund. Die "New York Times" berichtet, nach Einschätzungen sowohl amerikanischer als auch türkischer Behörden trage der Terror die Handschrift des "Islamischen Staates". Ob in direktem Auftrag der Terrormiliz oder inspiriert, sei noch unklar.

Sicher ist nur: Seit langem steht die Türkei im Visier des IS. Nach dem türkischen Einmarsch im August in Syrien hatte IS-Anführer Abu Bakr al-Bagdadi im November zu Anschlägen in der Türkei aufgerufen. Und nur wenige Tage vor dem Anschlag in der Silvesternacht hatte die dem "Islamischen Staat" nahestehende Gruppe "Nashir Media Foundation" gefordert, die westlichen Feiertage in Tage von "Terror und Blut" zu verwandeln. Aufgerufen wurde zu Angriffen auf Nachtklubs, Märkte und Kinos - die Türkei wurde demnach als spezielles Ziel genannt.

Der Zeitung "Hürriyet" zufolge waren am Silvestertag acht Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) in Ankara festgenommen worden, die einen Anschlag in der Nacht geplant haben sollen.

Wer sind die Opfer?

25 Männer und 14 Frauen sind tot. Laut türkischen Staatsmedien sind unter den 39 Opfern 27 Ausländer und elf Türken, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Justizministeriumskreise. Eine Leiche sei noch nicht identifiziert worden. Die meisten Todesopfer stammten den Angaben zufolge aus arabischen Staaten. Als Herkunftsländer nannte Anadolu Saudi-Arabien (7), Libanon und den Irak (je 3), Tunesien, Marokko, Indien, Jordanien (je 2), Kuwait, Kanada, Israel, Syrien, Russland (je 1).

Das Außenministerium in Brüssel gab an, einer der Toten habe die belgische und die türkische Staatsangehörigkeit gehabt. Ob auch Deutsche unter den Verletzten sind, ist laut Auswärtigem Amt nicht bekannt. Das Ministerium bemühe sich mit Hochdruck um Aufklärung und stehe dazu in engem Kontakt mit den türkischen Behörden, hieß es.

Was ist über den Ablauf der Tat bekannt?

Gegen 1:15 Uhr Ortszeit, das Feuerwerk über dem Bosporus war schon vorüber, brach der Terror über den Nachtklub "Reina" hinein. Ein noch unbekannter Attentäter drang, nachdem er laut türkischen Behörden zunächst einen Polizisten und einen Zivilisten vor dem Klub erschoss, in das Areal ein und tötete innerhalb von sieben Minuten mindestens 39 Menschen. 600 Gäste sollen sich zu diesem Zeitpunkt im Reina aufgehalten haben. Manche sprangen ins kalte Wasser des Bosporus, um ihr Leben zu retten.

Der türkische Innenminister Süleyman Soylu erklärte, der Attentäter habe sein Gewehr unter einem Mantel verborgen und womöglich die Kleidung gewechselt, bevor er den Club verließ. Es könne sein, dass der Angreifer seine Waffe im Club gelassen und sich im Tumult unter die Flüchtenden gemischt habe.

Was ist das "Reina" für ein Club?

Der Klub im Stadtteil Ortaköy unterhalb einer großen Bosporus-Brücke gelegen, ist bekannt für seine exzessiven Partys. Er gilt Symbol für die Lebenslust der jungen, säkularen türkischen Oberschicht. Hier tanzen Investmentbanker neben Fußballstars und Fernsehsternchen unter den funkelnden Lichtern der Bosporusbrücke durch die Nacht. Und drum herum gesellen sich ausländische Touristen, die auch mal etwas abbekommen wollen vom legendären Istanbuler Nachtleben. Auch internationale Stars lassen sich im Reina immer wieder blicken, wenn sie nach Istanbul kommen.

In dem auf der europäischen Seite von Istanbul gelegenen Club mit mehreren Restaurants und Tanzflächen hielten sich zur Silvesterfeier bis zu 800 Menschen auf. Einer von ihnen war der Fußballprofi Sefa Boydas. "Gerade als wir uns am Eingang niedergelassen hatten, gab es plötzlich Schüsse. Alles war voller Staub und Rauch", berichtete der Spieler des Istanbuler Clubs Beylerbeyi. "Als ich hinausrannte, traten die Leute auf andere Menschen."

Der Clubbesitzer Mehmet Kocarslan verurteilte den Angriff. "Unser Herz blutet", schrieb er auf seiner Facebook-Seite. Das Attentat weckte auch Erinnerungen an die islamistische Attentatserie in Paris vom November 2015, als allein in der Pariser Konzerthalle Bataclan dutzende Menschen getötet wurden.