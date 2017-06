Wahlkampf nach Anschlag in London Corbyn fordert Mays Rücktritt

Die Anschläge in Manchester und London haben Innere Sicherheit und Terrorabwehr zu den zentralen Themen im Wahlkampf vor der britischen Unterhauswahl am Donnerstag gemacht. Oppositionsführer Jeremy Corbyn von der Labour-Partei sagte, er unterstütze die Forderung, Premierministerin Theresa May müsse ihr Amt abgeben.

Als Grund nannte Corbyn die Sparmaßnahmen bei der Polizei, die May in ihrer Zeit als Innenministerin mitgetragen habe. Zwischen 2010 und 2016 waren rund 20.000 Jobs bei den Sicherheitskräften abgebaut worden. "Wir können die Bevölkerung nicht billig beschützen", sagte er. Corbyn forderte 10.000 zusätzliche Stellen bei der Polizei.

REUTERS Jeremy Corbyn

May wies Vorwürfe zurück, ihre Regierung kümmere sich nicht ausreichend um Sicherheit. Trotz Einsparungen sei die Terrorismus-Abwehr finanziell gut ausgestattet. May verwies auf Aussagen von Scotland-Yard-Chefin Cressida Dick, wonach die Polizei über hinreichende Ressourcen verfüge.

Angreifer offenbar identifiziert

Zudem sagte May, sie befürworte eine harte Gangart im Kampf gegen Terroristen. Sie unterstütze die "Shoot to kill"-Linie der Polizei, also gezielte Schüsse in Tötungsabsicht auf Angreifer. "Die Polizisten haben innerhalb von acht Minuten die drei Angreifer erschossen, und dies hat unzählige Menschenleben gerettet", sagte May mit Blick auf den jüngsten Anschlag in London. "Wir werden den Terroristen nicht erlauben, dass sie uns besiegen. Wir werden sie besiegen."

Auf der London Bridge waren am Samstagabend drei Angreifer mit einem Transporter in eine Menschengruppe gefahren. Danach liefen sie zum nahe gelegenen Borough Market weiter. Dort griffen sie Menschen in Bars und Restaurants an. Die Angreifer töteten sieben Menschen und verletzten mindestens 48, ehe bewaffnete Polizisten sie erschossen. Die sieben Todesopfer stammen offiziellen Angaben zufolge aus verschiedenen Ländern, die Identifizierung laufe noch. (Alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie in unserem Newsblog.)

Laut May sind inzwischen alle drei Angreifer des Anschlags identifiziert. Elf Personen - vier Männer und sieben Frauen - seien wegen möglicher Verbindungen zu dem Anschlag noch in Gewahrsam, die Bedrohungslage bleibe weiterhin hoch. Eine Person sei freigelassen worden.

Am Sonntagabend hatte die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) den Anschlag über das IS-Sprachrohr Amak für sich beansprucht. Ihre Kämpfer sollen das Attentat verübt haben. Eine Bestätigung dafür gibt es vonseiten der Ermittler noch nicht.

May sagte, Großbritannien müsse viel mehr tun, um islamistischen Extremismus zu bekämpfen. Er sei eine "teuflische Ideologie", die den Islam und die Wahrheit pervertiere. Man werde die Anti-Terror-Strategie überdenken und erwäge längere Gefängnisstrafen.

Das britische Unterhaus wird an diesem Donnerstag neu gewählt. May hatte Neuwahlen ausgerufen, um sich eine größere Mehrheit für ihren politischen Kurs zu sichern und ihre Position bei den Brexit-Verhandlungen mit der EU zu stärken.

Jüngsten Umfragen zufolge könnte dieser Plan aber scheitern, weil Mays einst komfortabler Vorsprung deutlich kleiner geworden ist. May sieht die Wahl nicht als gefährdet an. Die Behörden in einzelnen Kommunen arbeiteten eng mit der Polizei zusammen.