London Polizei findet vermisstes Terror-Opfer in der Themse

In London ist nach dem Terroranschlag am Wochenende ein achtes Todesopfer geborgen worden. Sicherheitskräfte fanden den Körper des Mannes in der Themse. Er ist laut Scotland Yard noch nicht offiziell identifiziert worden. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron bestätigte derweil, dass die Zahl der bei dem Anschlag getöteten Franzosen von zwei auf drei stieg, nannte aber keine Namen.

Mehrere Menschen waren nach dem Anschlag vermisst worden. Ein 45-jähriger Franzose, dessen Freundin ebenfalls verletzt wurde, war auf der London Bridge von dem weißen Lieferwagen der Attentäter angefahren und dabei offenbar ins Wasser geschleudert worden. Zwei Kilometer stromabwärts bargen Rettungskräfte nun die Leiche.

Bei den Attacken auf der London Bridge und am nahegelegenen Borough Market hatten drei Terroristen am Samstagabend mehrere Menschen getötet - und Dutzende weitere verletzt. Zehn Opfer befinden sich Behördenangaben zufolge weiterhin in kritischem Zustand. Bisher haben die Ermittler erst eine getötete junge Australierin offiziell identifiziert, das spanische Außenministerium bestätigte inzwischen den Tod eines 39-jährigen ebenfalls vermissten Staatsangehörigen.

Wahlkampf-Streit über Umgang mit Terror

Nach dem Anschlag, den die Terrormiliz "Islamischer Staat" für sich beanspruchte, haben in London derweil die Ressentiments gegen Muslime zugenommen. Bürgermeister Sadiq Khan mahnte die Einwohner zu Besonnenheit. Laut "Guardian" verzeichneten die Behörden am Montag 54 rassistische Übergriffe - durchschnittlich seien es 2017 täglich "nur" 38 gewesen, meldete das Blatt unter Berufung auf vorläufige Zahlen.

One of London's great strengths is our defiant unity in the face of adversity. Saturday's attack won't change that. https://t.co/fbxFtqINDQ pic.twitter.com/mow2ayyQkL — Sadiq Khan (@SadiqKhan) 7. Juni 2017

"So wie unsere Polizei alles dafür tun wird, Extremismus aus unserer Stadt zu verbannen, so werden wir keine Toleranz gegenüber Hasskriminalität dulden", schrieb Khan auf Twitter. Die Geschlossenheit der Stadt sei wichtig. Die Polizei nahm derweil im Osten Londons einen 30-jährigen Mann in Zusammenhang mit dem Anschlag fest. Die irische Polizei hatte am Dienstag bereits zwei Männer festgenommen, einer kam später frei.

In Großbritannien herrscht wegen des Anschlags kurz vor der Parlamentswahl Streit über den richtigen Umgang mit dem Terror. Premierministerin Theresa May steht unter Druck. Sie plant im Antiterrorkampf weitreichende Gesetzesänderungen. Die Behörden müssten in der Lage sein, schärfer gegen Bedrohungen vorgehen zu können, forderte sie.

Auch Labour will entgegen früheren Aussagen der Polizei weit mehr Befugnisse im Kampf gegen Extremisten zugestehen. Parteichef Jeremy Corbyn forderte aber Mays Rücktritt, weil sie als Innenministerin für den Abbau von rund 20.000 Stellen bei der Polizei verantwortlich gewesen sein soll.

Der Anschlag in London war das dritte große Attentat in Großbritannien binnen drei Monaten. Zuvor hatte es bereits Angriffe in Manchesterund in Londons Regierungsviertel Westminster gegeben.

Auch mögliche Pannen bei der Überwachung der Attentäter stehen im Raum. Alle drei waren den Behörden laut Berichten bekannt. Die italienische Polizei teilte mit, sie hätten die britischen Geheimdienste über Joussef Zaghba informiert. Der 22-jährige Italiener marokkanischer Herkunft war demnach im März 2016 am Flughafen Bologna festgenommen aber nicht festgehalten worden. Auch Khuram Butt und Rachid Redouane waren zeitweise auf dem Radar von Sicherheitsbehörden gewesen.

Joussef Zaghbas zum Islam konvertierte Mutter Valeria Collina sagte, die Tat ihres Sohnes sei furchtbar. Sie wolle nun für einen friedlichen Islam werben. Ihr Sohn habe sich in London radikalisiert und sie hätte die Behörden an dem italienischen Flughafen gewarnt.