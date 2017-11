Terror in Manhattan Kein Deutscher unter Toten in New York

Das Auswärtige Amt in Berlin hat Angaben der New Yorker Feuerwehr dementiert, dass unter den Toten des Terroranschlags von New York ein Deutscher sei. Ein Ministeriumssprecher sagte der Nachrichtenagentur dpa, es bleibe dabei, dass zwar eine Deutsche verletzt sei, aber keine deutschen Staatsangehörigen getötet worden seien.

Am Dienstag hatte ein Attentäter im Herzen von New York mehrere Fußgänger und Fahrradfahrer überfahren und dabei mindestens acht Menschen getötet. Der New Yorker Feuerwehrchef hatte gesagt, eines der Opfer stamme aus Deutschland.

Offensichtlich handelt es sich bei seinen Angaben um eine Verwechslung. Denn zuvor hatte es geheißen, es seien fünf Argentinier, zwei US-Amerikaner und eine Belgierin getötet worden.