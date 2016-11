Terror in Paris und Brüssel Ermittler verdächtigen Belgier als Drahtzieher

Fast ein Jahr nach den Anschlägen in Paris am 13. November 2015 haben Ermittler einen weiteren möglichen Drahtzieher identifiziert. Der Belgier marokkanischer Herkunft, Oussama Atar, werde verdächtigt, von Syrien aus die Attentate von Paris und die von Brüssel am 22. März koordiniert zu haben, hieß es aus Ermittlerkreisen. Der 32-Jährige soll der Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) angehören.

"Er ist der einzige Koordinator aus Syrien, der während der Ermittlungen identifiziert wurde", hieß es weiter. Die Zeitung "Le Monde" berichtet unter Berufung auf belgische Ermittler, der mutmaßliche Drahtzieher sei unter dem Kampfnamen Abu Ahmad aufgetreten. Bisher ist allerdings noch nicht bekannt, ob der Verdächtige auch festgenommen wurde.

Ein weiterer mutmaßlicher Drahtzieher, Abdelhamid Abaaoud, war bereits zwei Wochen nach den Pariser Anschlägen im November 2015 bei einer Razzia der Polizei im Vorort Saint-Denis getötet worden. Er hatte lange im Brüsseler Vorort Molenbeek gelebt.

Islamistische Terroristen hatten am 13. November 2015 an mehreren Orten in und um Paris mehr als 130 Menschen getötet, viele von ihnen bei einem Konzert im Bataclan. Bei den Anschlägen wurden Hunderte weitere Menschen verletzt. Bei den Terrorangriffen in Brüssel am 22. März kamen mehr als 30 Menschen ums Leben.