Terror an Weihnachten geplant FBI vereitelt offenbar Anschlag in San Francisco

Der Pier 39 ist ein Touristenmagnet im Hafen von San Francisco. Eine Kolonie von Seelöwen siedelt an dem ehemaligen Bootsanleger und kann beobachtet werden. Dazu locken Souvenirläden, ein Aquarium und diverse Fahrgeschäfte jedes Jahr Hunderttausende Besucher. Am ersten Weihnachtstag wollte ein ehemaliger US-Soldat dort einen schweren Anschlag mit Sprengkörpern und Sturmgewehren verüben. Das geht aus Gerichtsunterlagen hervor, die US-Medien am Freitag online veröffentlichten

Die US-Sicherheitsbehörde FBI konnte den Plan demnach vereiteln und den 26-Jährigen festnehmen. Das FBI wirft ihm den Versuch vor, eine ausländische Terrororganisation zu unterstützen. Demnach soll er Sympathien für die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) geäußert haben.

Berichten zufolge soll der Terrorverdächtige mit einem verdeckten Ermittler des FBI über den geplanten Anschlag gesprochen haben. Demnach habe er etwas Ähnliches geplant wie die Attacke in New York an Halloween, bei der ein Attentäter mit einem Lieferwagen in Fußgänger und Radfahrer gerast war, oder die Attacke in San Bernardino vor zwei Jahren. Dort waren im Dezember 2015 bei einer Veranstaltung der Gesundheitsbehörde 14 Menschen getötet worden.

Den Beamten war der Mann im Herbst aufgefallen, weil er im Internet immer wieder islamistische Postings verbreitet und markiert hatte. Später kam es dann zum Kontakt mit einem verdeckten Ermittler. Angeblich habe der Ex-Soldat den Agenten, den er für einen IS-Kontakt hielt, um Materialien für eine Rohrbombe gebeten. Er habe auch einen Plan dargelegt, wie er die Passanten an einen Ort leiten könne, um auf sie zu schießen. Demnach sei der 26-Jährige bereit gewesen, selbst bei der Attacke umzukommen. In einem späteren Gespräch habe sich der Soldat dann aber wieder zurückhaltender über die Pläne geäußert.

Bei einem Urteil drohen 20 Jahre Haft

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Mittwoch hatten FBI-Mitarbeiter Waffen, Munition und Feuerwerkskörper beschlagnahmt sowie das Testament des Terrorverdächtigen und einen Brief, der offenbar den Ermittlern nach einer Tat in die Hände fallen sollte.

In dem Brief bezieht sich der 26-Jährige laut Berichten auf die jüngste Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, Jerusalem als israelische Hauptstadt anzuerkennen. "Ihr seid selbst daran schuld", soll es darin heißen.

Sollte der Ex-Soldat verurteilt werden, drohen ihm bis zu 20 Jahre Haft. Sein Anwalt war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Eine FBI-Sprecherin erklärte, eine Gefahr für San Francisco bestehe nicht.