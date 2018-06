Belgien 24-Jähriger wegen Terroranschlägen in Brüssel angeklagt

Mit mehreren Bomben töteten islamistische Attentäter 2016 am Flughafen in Brüssel und in einer Metrostation 32 Menschen. Nun hat die belgische Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen mutmaßlich Beteiligten erhoben.