Schilderungen von Augenzeugen "Es sah aus, als rannten sie um ihr Leben"

Der Terror trifft London an diesem Mittwochnachmittag mitten im belebten Regierungsviertel. Touristen, Journalisten und Politiker sind gerade an der Westminster Bridge und im Parlamentsgebäude, als Panik ausbricht. Nach und nach ergibt sich aus den Augenzeugenberichten ein genaueres Bild, was sich am Nachmittag im Zentrum Londons ereignet hat.

Mehrere Menschen berichteten, ein Angreifer habe erst Fußgänger auf der Westminster Bridge angefahren und dann vor dem Parlament einen Polizisten mit einem Messer attackiert. "Ein schwarzer oder grauer SUV stand an einer Ampel, gab Gas und fuhr in mehrere Menschen", sagte ein Mann einem britischen Fernsehteam.

"Wir waren gerade dabei, Fotos vom Big Ben zu machen, als alle anfingen zu rennen", sagte Jayne Wilkinson. "Wir haben dann einen Mann gesehen, der ein etwa 20 Zentimeter langes Messer trug. Dann hörten wir drei Schüsse. Wir überquerten die Straße und sahen den Mann in seinem Blut am Boden liegen."

Fotografen der Nachrichtenagentur Reuters berichteten, sie hätten mindestens zwölf Verletzte auf der Westminster Bridge gesehen. Einige Menschen seien bewusstlos gewesen.

Dennis Burns war gerade auf dem Weg zu einem Treffen im Parlament, als er im Radio hörte, das ein Polizist niedergestochen worden sei. Polizisten und Sicherheitskräfte seien ihm entgegengekommen. "Ich habe mich gewundert, was los ist. Dann sah ich Dutzende Menschen panisch die Straße runter rennen", sagte er. Es seien knapp 100 Menschen gewesen. "Es sah aus, als rannten sie um ihr Leben."

Andere Menschen, die zum Zeitpunkt der Angriffe im Parlament waren, gaben an, mindestens vier Schüsse gehört zu haben. Sie seien aufgefordert worden in den Büros zu bleiben, berichteten Journalisten aus dem Gebäude.

George Eaton beobachtete nach eigenen Angaben vom Fenster aus, wie ein Polizist auf einen Mann schoss. "Eine große Gruppe flüchtete vor dem Mann, bevor er in das Parlamentsgebäude ging", schrieb er auf der Seite des "New Statesman". Nachdem mehrere Polizisten dem Angreifer noch ausgewichen seien, habe ein bewaffneter Polizist schließlich auf ihn geschossen.

Die Polizei rief Zeugen auf, Filmaufnahmen und Fotos an die Ermittler zu senden. Zugleich bat sie Augenzeugen um Zurückhaltung: Sie sollten keine Bilder und Videos von Verletzten in Umlauf bringen.