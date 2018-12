++ Liveblog zum Anschlag in Straßburg ++ Täter auf der Flucht, Kontrollen an deutscher Grenze

Liveblog Straßburg Christoph Titz Was bisher über den Straßburger Anschlag bekannt ist: - Das Attentat fand in der Innenstadt der französischen Grenzstadt Straßburg statt. Dabei starben drei Menschen, Sicherheitskräfte suchen nach dem mutmaßlichen Täter, der kurz nach dem Anschlag angeschossen wurde. - An der deutsch-französischen Grenze zum benachbarten Kehl in Baden-Württemberg werden alle Autos bei der Ausreise aus Frankreich kontrolliert. - Schulen in Straßburg bleiben geöffnet , Eltern, die sich Sorgen machen, können ihre Kinder aber zu Hause lassen, sagte Innenminister Christoph Castaner am frühen Morgen. Liveblog Straßburg 12/12/18 7:08 AM Christoph Titz Der mutmaßliche Täter Chérif C. war nach Informationen des SPIEGEL und der Nachrichtenagentur dpa bis 2017 in Deutschland in Haft. Das Amtsgericht Singen hatte ihn wegen schweren Diebstahls verurteilt. Nach Verbüßung der Strafe wurde der Mann nach Frankreich abgeschoben. Liveblog Straßburg 12/12/18 7:02 AM Christoph Titz Etliche EU-Abgeordnete haben die Nacht im Parlament verbracht. Am frühen Mittwochmorgen teilte Antonio Tajani , Präsident des EU-Parlaments, ihnen im Plenarsaal mit, sie dürften das Parlamentsgebäude verlassen - auf eigenes Risiko. Wer ins Stadtzentrum hinein wolle, dürfe dies ausschließlich in einem von der Polizei gesicherten Konvoi, betonte Tajani. "Es ist unmöglich, ohne solch einen Konvoi ins Zentrum zu gelangen." Liveblog Straßburg 12/12/18 6:55 AM Christoph Titz Straßburgs Bürgermeister Roland Ries nennt den anbrechenden Mittwoch einen "Tag der Trauer" für seine Stadt. Auf die Frage, ob der Mann ins benachbarte Deutschland geflüchtet sein könnte, antwortetet Ries: "Die Grenze ist im Prinzip geschlossen." Es sei aber alles möglich, falls der Tatverdächtige ein Auto habe. Der Weihnachtsmarkt werde heute geschlossen bleiben. Liveblog Straßburg 12/12/18 6:47 AM Christoph Titz Am Dienstagabend teilte die Bundespolizei mit, an der Grenze zu Frankreich werde verschärft kontrolliert: "Wir verstärken (...) aktuell die Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze in diesem Bereich." Später hieß es, dass der Verkehr einer grenzüberschreitenden Straßenbahn eingestellt worden sei. "Sofern möglich vermeiden Sie bitte aktuell den Grenzübertritt im Bereich Kehl." Liveblog Straßburg 12/12/18 6:42 AM Christoph Titz Für Hinweise rund um das Attentat hat die französische Polizei eigens eine Telefon-Hotline eingerichtet: 0 811 00 06 67 aus Frankreich, aus Deutschland +33 811 00 06 67 Liveblog Straßburg 12/12/18 6:40 AM Christoph Titz Innenminster Christophe Castaner gab um drei Uhr morgens eine erste Pressekonferenz. Das waren die wichtigsten Punkte: Ab 19.50 Uhr schoss am Dienstagabend ein einzelner Mann in der Altstadt von Straßburg auf Besucher des traditionellen Weihnachtsmarkts . Als Verdächtiger wurde der 29-jährige Straßburger Chérif C. identifiziert, der mit einem sogenannten "Fiche S" als islamistischer Gefährder bei den Sicherheitsbehörden geführt wird. Zwischen 20.20 Uhr und 21 Uhr lieferten sich Spezialkräfte in der Innenstadt zweimal Schusswechsel mit dem Flüchtigen, verwundeten ihn offenbar, konnten ihn aber nicht fassen. Durch Schüsse verletzt wurden mehr als ein Dutzend Menschen, drei sind bislang verstorben. Liveblog Straßburg 12/12/18 6:37 AM Christoph Titz Auch Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) kondolierte den Opfern des Anschlags. Liveblog Straßburg 12/12/18 6:36 AM Christoph Titz Erste Reaktionen aus Deutschland kamen bereits in der Nacht. Regierungssprecher Steffen Seibert zeigte sich erschüttert. Liveblog Straßburg 12/12/18 6:10 AM Christoph Titz Die Nachrichtenangentur dpa meldet, dass die größte Tageszeitung im Elsass am Tag nach dem Anschlag nicht erscheinen kann. Chefredakteur der "Dernières Nouvelles d'Alsace" , Dominique Jung, gab bekannt, dass die Drucker an Sicherheitsabsperrungen in der Innenstadt aufgehalten worden seien und nicht rechtzeitig zur Arbeit kommen konnten. Show more Tickaroo Liveblog Software