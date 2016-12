Terrorismus in Europa Das Jahr des Schreckens

Januar 2016 - Instanbul: Ein Selbstmordattentäter der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) reißt im historischen Zentrum zwölf Deutsche mit in den Tod. Der Angreifer zündet die Bombe mitten in einer deutschen Reisegruppe nahe der Hagia Sophia und der Blauen Moschee. Die Millionenstadt ist in diesem Jahr zum Ziel einer ganzen Reihe von Anschlägen geworden, bei denen Dutzende Menschen starben - darunter auch Deutsche. Für einige der Bluttaten machte die Regierung den IS verantwortlich, zu anderen bekannte sich die TAK, eine Splittergruppe der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK.