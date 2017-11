Globaler Terrorismus Weltweit weniger Tote durch Anschläge

Es waren schockierende Aufnahmen, die im Jahr 2016 immer wieder aus Europa um die Welt gingen. Bilder von Toten und Verletzten, von weinenden Angehörigen. Berlin, Brüssel, Istanbul oder Nizza: Sie alle waren Ziel von Terroristen, wurden Opfer von Anschlägen.

Das australische Institute for Economics and Peace (IEP) hat nun ermittelt: 2016 kamen in Europa so viele Menschen bei Anschlägen ums Leben wie seit 2002 nicht mehr. 826 waren es insgesamt, allein 658 davon in der Türkei. Das geht aus dem Global Terrorism Index (GTI) des Instituts hervor.

Bei der Prognose für 2017 sind die Experten dagegen optimistischer. Es gebe Anzeichen für einen Rückgang, hieß es bei der Veröffentlichung der Ergebnisse in London am Mittwoch. Die Sicherheitsbehörden schafften es immer häufiger, Anschläge zu verhindern.

Weltweit ist die Zahl der Todesopfer durch Anschläge allerdings das zweite Jahr in Folge zurückgegangen. Im Vergleich zu 2015 sank sie um 13 Prozent, im Vergleich zu 2014 um 22 Prozent. In Nigeria, wo die islamistische Gruppierung Boko Haram zahlreiche Anschläge verübt, zeichnete sich die Entwicklung am deutlichsten ab: Hier gab es 80 Prozent weniger Todesopfer. Die Experten des IEP sprechen von einem "Wendepunkt im Kampf gegen den radikalen islamistischen Extremismus".

Als "beunruhigend" bezeichnen sie dagegen die Tatsache, dass es 2016 in 77 Ländern Anschläge gab - also in mehr Ländern als je zuvor seit Beginn der Aufzeichnungen von Anschlägen in der Datenbank. Außerdem stieg die Zahl der Todesopfer durch die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) um die Hälfte auf mehr als 9000. Am schlimmsten traf es die Bevölkerung im Irak.

Der Global Terrorism Index wird seit 2012 jährlich vom Thinktank IEP veröffentlicht. Er basiert auf Daten der Global Terrorism Database, die von Forschern der Universität Maryland zusammengestellt wird. Der Index misst das Ausmaß von Terrorismus in 163 Ländern anhand von vier Indikatoren: Anzahl terroristischer Vorfälle, Anzahl der Toten, Anzahl der Verletzten und Ausmaß des Sachschadens.