Parlamentswahl in Thailand Wählt die Junta, yo!

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Wenn Nutthapong Srimuong mit der Militärregierung Thailands abrechnet, klingt das so: "Die Hauptstadt des Landes wurde in ein Schlachtfeld verwandelt/Dessen Verfassung mit den Stiefeln des Militärs geschrieben und ausgelöscht wurde/Das Land, das dir eine Pistole in den Rachen steckt."

Nutthapong gehört zu der Gruppe Rap against Dictatorship, die mit ihrem Song "Prathet Ku Mee" ("Was mein Land hat") fast 60 Millionen Klicks bei YouTube einsammelte und die Militärregierung mit dem Erfolg so in die Defensive drängte, dass sie sich nicht mehr traute, gegen die Musiker vorzugehen. Und das in einem Land, in dem schon das Teilen eines kritischen Artikels bei Facebook zu einer Gefängnisstrafe wegen Majestätsbeleidigung führen kann.

Bis heute ist der schwarz-weiß gehaltene Clip zu "Was mein Land hat", in dem die Rapper teils vermummt auftreten und von Umstehenden angefeuert werden, noch im Netz zu finden. Im Video wird auch auf eines der dunkelsten Kapitel des Landes angespielt: den Angriff von Thailands Militär auf Studenten der Thammasat-Universität in Bangkok von 1976. Der Fotograf Neal Ulevich machte damals ein Bild von einem jungen Mann, der leblos von einem Baum hing und auf dessen Körper ein Mann mit einem Klappstuhl noch weiter einschlug. Im Video von Rap against Dictatorship ist es eine baumelnde Puppe, die angegriffen wird.

Der Erfolg des Videos zeigt, wie sehr die Millennials in Thailand mit der Junta fremdeln. Das Militär hatte 2014 die Regierung von Premierministerin Yingluck Shinawatra gestürzt und seitdem immer wieder neue, freie Wahlen versprochen - doch die Thailänder lange warten lassen. Diesen Sonntag soll nun tatsächlich über ein neues Parlament abgestimmt werden.

Einer Umfrage der Zeitung "Bangkok Post" zufolge waren zwei Drittel der Wähler im Februar noch unentschlossen. Die größte Oppositionspartei Pheu Thai würde demnach 9,3 Prozent der Stimmen holen, die Pro-Junta-Partei Palang Pracharat mit Spitzenkandidat und derzeitigem Premier Prayuth Chan-o-cha käme demnach auf sieben Prozent. Insgesamt stehen etwa 80 Parteien zur Wahl.

REUTERS Premierminister Prayuth Chan-o-cha: In den Umfragen nicht ganz vorn

Aufgerufen zum Votum sind auch knapp sieben Millionen 18- bis 26-Jährige. Das bedeutet: Etwa jeder Siebte der insgesamt 51 Millionen Wahlberechtigten ist Erstwähler, die letzte Wahl im Land ist acht Jahre her.

Mehr zum Thema Thailand Drei Finger gegen die Diktatur

Leicht ist es nicht, die junge Wählergruppe für sich zu gewinnen. Das musste auch die Junta feststellen. Sie veröffentlichte als Antwort auf "Was mein Land hat" einen eigenen Rap-Song: "Thailand 4.0". "Es gibt viele talentierte Thais, wenn wir zusammenarbeiten", heißt es darin. In dem Video dazu, das rund vier Millionen Mal bei YouTube aufgerufen wurde, ist eine Postkartenutopie eines prosperierenden und fortschrittlichen Thailands zu sehen. Beim jungen Zielpublikum sorgte der Clip eher für Hohn und Spott.

Trotzdem sind die Aussichten für die Junta nicht schlecht.

Mit einer Verfassungsänderung sicherte sich die Militärregierung bereits 2016 entscheidende Vorteile bei der Neuwahl. Seitdem gibt es ein Zweikammerparlament, das aus einem Repräsentantenhaus mit 500 gewählten Abgeordneten und einem Senat mit 250 Mitgliedern besteht. Die Senatoren werden von der Militärregierung bestimmt. Sechs Sitze sind für Generäle reserviert. Um den neuen Premierminister ernennen zu können, braucht ein politisches Lager eine Mehrheit in beiden Kammern, also 376 Sitze. Mit den bereits gesicherten im Senat muss die Junta damit nur noch auf 126 weitere im Unterhaus kommen, die Oppositionsparteien hingegen auf 376. Für eine Partei allein ist das kaum zu schaffen.

Scharfe Kritik von Menschenrechtsaktivisten

Das würde für einen Zusammenschluss mehrerer Oppositionsparteien sprechen, doch ein solcher Plan wurde vor wenigen Wochen erheblich erschwert: Ein Gericht verbat die Thai Raksa Chart, eine der größten Oppositionsparteien. Grund war die überraschende Kandidatur von Prinzessin Ubolratana Rajakanya, die sich als Spitzenkandidatin für die Partei hatte aufstellen lassen.

Nach deutlicher Kritik ihres Bruders, des noch ungekrönten Königs Maha Vajiralongkorn an dem Vorstoß, zog sie ihre Kandidatur allerdings zügig wieder zurück. Experten hatten die Prinzessin als einzige wirkliche Konkurrenz zu Premier Prayuth gesehen.

AFP Prinzessin Ubolratana Rajakanya (rechts) spricht mit einer Expo-Besucherin in Hongkong

Menschenrechtsaktivisten und Organisationen wie Human Rights Watch (HRW) kritisieren zudem, dass grundlegende demokratische Prinzipien wie die Pressefreiheit auch im Fall der anstehenden Wahl nicht beachtet wurden. Der Nationalrat für Frieden und Ordnung, wie sich die Militärjunta nennt, verbietet die Verbreitung von Informationen, die "absichtlich verzerrt" seien, "um Missverständnisse in der Öffentlichkeit zu verursachen, die sich auf die nationale Sicherheit oder die öffentliche Ordnung auswirken" könnten.

"Die Junta hat ihre unterdrückende Gesetzgebung beibehalten, die größte Oppositionspartei aufgelöst, die Wahlkommission unter ihre Kontrolle gebracht und die Senatoren handverlesen, um den Willen der thailändischen Bevölkerung zu unterwandern", fasst HRW-Asien-Chef Brad Adams zusammen. Zudem gibt es Berichte, wonach die Häuser von Kandidaten durchsucht wurden.

Mehr zum Thema Widerstand in Thailand "Ich bin der größte Feind des Militärs"

Mit ersten Ergebnissen der Wahl wird erst 60 Tage nach dem Votum, also im Mai, gerechnet. Die Krönung von Maha Vajiralongkorn soll zwischen dem 4. und 6. Mai stattfinden, damit sie nicht von der Wahl überschattet wird.

Zusammengefasst: In Thailand wird am 24. März gewählt. Es sind die ersten Parlamentswahlen seit acht Jahren. Die Militärregierung hat sich durch ein Verfassungsreferendum 2016 zwar schon alle Sitze im Senat gesichert. Doch mit ihrem Versuch, die jungen Wähler zu überzeugen, scheiterte sie bislang. Noch ist völlig offen, für wen sich die knapp sieben Millionen Erstwähler entscheiden. Mit Ergebnissen wird erst im Mai gerechnet.