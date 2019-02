Nach der scharfen Kritik von Thailands König Maha Vajiralongkorn tritt seine Schwester offenbar doch nicht bei der Parlamentswahl im März an. Die Partei Thai Raksa Chart zog die Kandidatur von Prinzessin Ubolratana für das Amt der Ministerpräsidentin zurück.

Die 67-Jährige füge sich damit der "königlichen Anordnung", teilte die Partei mit. Die Prinzessin hatte sich kurz zuvor bei ihren Anhängern für die bisherige Unterstützung bedankt. Beobachter werteten dies als Zeichen für eine baldigen Verzicht auf die Kandidatur.

Der König hatte den Einstieg seiner Schwester in die Politik tags zuvor scharf kritisiert. Ein hochrangiges Mitglied der königlichen Familie in die Politik zu bringen, sei "gegen die königlichen Traditionen und die Kultur der Nation", hieß es in einer Erklärung. Die Monarchie stehe über der Politik, die Kandidatur stehe zudem im Widerspruch zur Verfassung. Eine solche Stellungnahme des Königs zu aktuellen politischen Fragen ist äußerst ungewöhnlich.

AP König Maha Vajiralongkorn (Oktober 2017)

Seine älteste Schwester hatte zuvor ihre Spitzenkandidatur bei der geplanten Parlamentswahl am 24. März bekanntgeben lassen. Für das 68-Millionen-Einwohner-Land wäre die Wahl ein wichtiger Schritt zurück in Richtung Demokratie. Verlässliche Umfragen gibt es bislang nicht.

Mit ihrer Bewerbung stellte sich die 67-Jährige gegen Thailands Generäle, die seit einem Militärputsch 2014 an der Macht sind. Getragen wird die Kandidatur von einer Partei, die aus dem Umfeld der damals gestürzten Regierungschefin Yingluck Shinawatra kommt.

Die Prinzessin ist das älteste von vier Kindern des jahrzehntelang amtierenden Königs Bhumibol und seiner Frau, Königin Sirikit. Seit dem Tod des alten Königs im Oktober 2016 steht ihr Bruder Maha Vajiralongkorn an der Spitze der Monarchie. Der 66-Jährige, der sich häufig in Deutschland aufhält, ist allerdings noch nicht offiziell gekrönt. Dies soll erst Anfang Mai geschehen - sechs Wochen nach der Wahl.