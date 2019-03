Überraschend hatte sich Prinzessin Ubolratana Rajaka zur Parlamentswahl in Thailand aufstellen lassen. Wenig später zog sie ihre Kandidatur aber zurück und entschuldigte sich. Ihr Bruder, König Maha Vajiralongkorn hatte den Vorstoß scharf kritisiert. Nun hat das kurze politische Engagement der Prinzessin Konsequenzen für die Partei, die sie unterstützt hat: Ein Gericht hat die Thai Raksa Chart (TRC), eine der größten Oppositionsparteien, verboten.

Die Vorstandsmitglieder der Partei werden zudem für zehn Jahre von der Politik des Landes ausgeschlossen. Zuvor hatte der zuständige staatliche Wahlausschuss das Verfassungsgericht in der Sache angerufen. Er warf der Partei vor, "gegen die konstitutionelle Monarchie des Landes gehandelt" zu haben.

RUNGROJ YONGRIT/EPA-EFE/REX TRC-Chef Preechapol Pongpanich

Die TRC darf nun an der Wahl am 24. März - der ersten nach einem Putsch des Militärs vor fünf Jahren - überhaupt nicht antreten. Die Partei wurde erst Ende 2018 gegründet. Mit der Prinzessin als Spitzenkandidatin hätte sie nach Meinung von Experten aber gute Chancen gehabt, an die Regierung zu kommen. Die TRC steht dem früheren Premierminister Thaksin Shinawatra nahe. Der Milliardär lebt nach seinem Sturz durch die Armee im Ausland.

Nach dem jüngsten Putsch 2014 versprachen die Militärs mehrfach baldige Wahlen, verschoben diese aber stets. Ende März tritt nun der amtierende Premierminister, General Prayut Chan-o-cha, für eine Partei an, die der Armee nahesteht.

In Thailand herrscht seit rund 240 Jahren die Dynastie der Chakris. Bis 1932 war das Land eine absolute Monarchie. Das wohlhabende Königshaus hat auch heute noch eine wichtige Stellung.