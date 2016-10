Britische Premierministerin May Mutter Theresa

Das Land sei nicht gerecht, ruft die Frau vorne auf dem Podium. Sie fordert strengere Regeln für die Finanzmärkte, Gleichberechtigung für Schwule und Lesben, bezahlbare Wohnungen. "Wir sind die Partei der Arbeiter", schmettert sie ihren Zuhörern entgegen.

Klingt nach einem Treffen der Linken? Weit gefehlt. Die Frau, die am Mittwoch in der Symphony Hall in Birmingham steht, ist weiß Gott keine Sozialistin: Sie ist Theresa May, seit dem Sommer Chefin der Konservativen und Premierministerin von Großbritannien.

Es ist ein bemerkenswerter Auftritt zum Abschluss des jährlichen Konvents der Tories. Erst wenige Tage ist es her, da hatte sich May wieder als Hardlinerin präsentiert, als Frau, die zupackt, den Brexit durchboxt, schneller und härter als angenommen. Ihre Ankündigung, den Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der EU spätestens im März 2017 einzuleiten, brachte ihr beim Parteitag viel Jubel ein. Ihr Beharren auf eine Beschränkung der Zuwanderung war ein Geschenk an ihre Kritiker vom rechten Rand.

"Einfache Menschen"

Jetzt steht eine andere May auf der Bühne - scheinbar. Die Regierungschefin gibt sich mitfühlend. In ihrer Rede richtet sie sich an die "einfachen Menschen der Arbeiterklasse". Sie spricht von Gerechtigkeit, von gleichen Chancen.

Sind das die neuen Tories? Mays Offensive ist zunächst einmal ein Großangriff auf die Opposition, auf Labour. Großbritannien, so die Botschaft, braucht die Sozialdemokraten gar nicht. "Sie haben das Recht verloren, sich die Partei des NHS [staatliches Gesundheitssystem], die Partei der Arbeiter, die Partei der Angestellten des öffentlichen Dienstes zu nennen", sagt May.

Sie dagegen ist für alle da, will die Politikerin damit sagen. Sie kümmert sich um jeden, vor allem auch um die Abgehängten. Gestatten, die Tory-Version von Mutter Theresa, eine britische Queen aus dem Volk.

Geschickt und gewagt

Es ist ein geschickter Schachzug und ein gewagtes Unterfangen zugleich, das die Konservativen da wagen. Selten, das ist klar, standen die Chancen besser, im Lager der Sozialdemokraten zu wildern. Die Labour-Partei ist zerrissen. Auf der einen Seite wandern ihr in Scharen radikale Linke zu - mit ihrer Mehrheit hat sich der umstrittene Jeremy Corbyn gerade erst als Parteichef bestätigen lassen. Auf der anderen Seite bleiben die Gemäßigten und Etablierten, ein großer Teil der Abgeordneten im Unterhaus, die den Vorsitzenden am liebsten losgeworden wäre. Die Folge: Intrigen und Streitereien.

Und auch das rechtspopulistische Lager, Ukip, kann kaum noch ernstgenommen werden. Erst erklärte Frontmann Nigel Farage öffentlichkeitswirksam, er habe mit dem Brexit erreicht, was er wollte und könne sich jetzt zurückziehen. Doch dann warf Nachfolgerin Diane James nach wenigen Wochen das Handtuch. An der Parteispitze ist nun zurück: Nigel Farage.

Soziale Ängste

Premierministerin May wittert nun ihre Chance, langfristig mit den Tories als Gewinnerin aus dem britischen Politschlamassel der vergangenen Monate hervorzugehen. "Ich will unsere Partei und unser Land auf den Weg zur neuen Mitte der britischen Politik führen", sagt sie in Birmingham.

May fischt nach den Stimmen der Benachteiligten, ihr bleibt im Grunde nichts anderes übrig. Vor allem dort, wo das Gefühl sozialer Ungerechtigkeit groß ist, haben besonders viele Briten für den Brexit gestimmt.

Andererseits ruft das Ergebnis des Referendums neue soziale Ängste hervor. Die wirtschaftliche Zukunft des Königreichs ist ungewiss. Als May am Sonntag über einen harten Brexit sprach, stürzte das Pfund Sterling ab. Einige Experten warnen vor antikapitalistischen Unruhen, sollte die Regierung nicht umsteuern.

Mehr Staat, mehr Geld

Mehr Staat, mehr Geld für Infrastruktur, eine "Wirtschaft für alle", verspricht May. Doch kann sie das halten? Lässt sich ihre Partei, die sonst nicht für Wohltaten bekannt ist, auf einen Linksschwenk ein? Oder ist alles nur Populismus? In ihrer Rede wird die Regierungschefin selten konkret.

Allerdings versucht sie schon lange, ihrer Partei ein sozialeres Image zu verpassen. Sie hatte schon vor Jahren gewarnt, die Tories würden in der Öffentlichkeit als "die fiese Partei" wahrgenommen. Vor ihrer Wahl zur Tory-Chefin hatte sie betont, sie sehe einen Schwerpunkt in der Sozialpolitik. Das tut sie nun auch in Birmingham. Die Mächtigen und Privilegierten dürften nicht länger die Interessen des Volkes ignorieren, sagt sie. Der Applaus der eigenen Leute fällt in solchen Momenten eher dünn aus - Kritik an den Herrschenden gilt bei den Tories traditionell als billig.

May kann jedoch auf ihre guten Beliebtheitswerte bauen, darauf, dass ihre Partei in Umfragen klar vor Labour steht. Die Tories liegen ihr nach den Chaoswochen im Frühsommer zu Füßen, niemand wirft ihr vor, dass sie zuerst gegen den Brexit war und jetzt vehement für ihn eintritt. Im Gegenteil. Es ist ein Trumpf, den May ziehen kann: Sie war es nicht, die das Land in die Krise geführt hat, sie befolgt jetzt aber pflichtbewusst den Willen des Volkes - so lautet ihre Erzählung. So kann sie bei Gegnern und Befürwortern des EU-Ausstiegs punkten. Eine May für alle.