May baut ihr Kabinett um Machtlos, mutlos

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Es sind diese Bilder, immer und immer wieder, bis in den späten Abend hinein: Männer und Frauen eilen durch die Downing Street, vorbei an Kameras, die nur auf sie gerichtet sind - bereit, jede Gefühlsregung in den Gesichtern einzufangen. Dann verschwinden sie hinter der Tür mit der Nummer 10, wo sie es offiziell erfahren: behalten sie ihren Posten?

Nacheinander empfängt Großbritanniens Premierministerin Theresa May in London die meisten Gewinner und Opfer ihrer Kabinettsumbildung. Manche Gespräche sind schnell vorbei, andere dauern Stunden. Einige Betroffene kämpfen gegen ihre Degradierung. Draußen wartet die Öffentlichkeit.

Das hat mitunter etwas Demütigendes. Aber Machtdemonstrationen spielen im Königreich gerade jetzt eine entscheidende Rolle.

Wie stark ist Premierministerin May? Hat sie die Regierung unter Kontrolle? Kann sie Großbritannien durch das Brexit-Chaos führen? Und gelingt es ihr, den taumelnden Tories wieder auf die Beine zu helfen? Das bleiben die großen Fragen auf der Insel, spätestens seit der verheerenden Wahlschlappe der Konservativen bei den Neuwahlen im Sommer.

Warum eine Kabinettsumbildung nötig wurde

Seitdem führt May eine wacklige Minderheitsregierung. Ihre Partei liegt in den Umfragen Kopf an Kopf mit der einst abgeschlagenen Labour-Opposition, Mays Tage als Premierministerin, heißt es oft, sind gezählt.

Schon mehrfach hat sie den Befreiungsschlag versucht. Sie hat Parteifreunde zurechtgewiesen, die Basis auf sich eingeschworen, Brüssel mit harschen Parolen provoziert. Allein, es half ihr wenig. Vor Weihnachten wurde sie auf der Insel kurze Zeit für ihren Verhandlungserfolg in Brüssel gefeiert, die Brexit-Gespräche gingen in die nächste Runde. Doch mittlerweile dominieren in der Heimat wieder Schlagzeilen über das marode Gesundheitssystem - oder den Skandal um sexuelle Belästigung.

Nach einem solchen Fall musste im Dezember auch Mays engster Vertrauter und Vize Damian Green abtreten. Er hatte zudem zunächst geleugnet, von Funden pornografischen Materials auf einem Computer seines Ministeriums gewusst zu haben. Zuvor war bereits Verteidigungsminister Michael Fallon nach Belästigungsvorwürfen zurückgetreten. Auch Priti Patel musste gehen, die Chefin des Entwicklungshilferessorts hatte sich im Alleingang mit Israels Premier Benjamin Netanyahu getroffen.

Ein Neustart im Kabinett soll nun für Aufbruchstimmung sorgen. Es ist die größte Regierungsumbildung seit 2016. Damals strotzte May vor Stärke. Einflussreiche Männer wie Schatzkanzler George Osborne oder May-Kritikerin Nicky Morgan mussten gehen. Dafür war Boris Johnson, die Dampfwalze der britischen Politik, plötzlich Außenminister.

Und jetzt?

May hatte bereits am Wochenende angekündigt, dass nach Greens Abgang "Änderungen gemacht werden müssen" - und damit für Spannung gesorgt. Doch das erhoffte klare Signal ging am Montag zunächst im Kommunikationschaos unter.

Auf Twitter gaben die Tories den Wechsel Chris Graylings vom Verkehrsminister zum "Chairman" der Konservativen bekannt - ein zentraler Posten, der dem des Generalsekretärs in deutschen Parteien ähnelt, aber Teil des Kabinetts ist. Kurz darauf wurde der Tweet wieder gelöscht, die Meldung war falsch. Brandon Lewis übernimmt das Amt nun von Patrick McLoughlin.

.@BrandonLewis: “I’m honoured to be made Chairman of the Conservative Party, it’s a fantastic opportunity to take the Party forward.” #CabinetReshuffle pic.twitter.com/vjnMBtdNuO — Conservatives (@Conservatives) 8. Januar 2018

Doch auch unabhängig davon vermittelt der Kabinettsumbau eher den Eindruck mutloser Symbolpolitik als kraftvollen Durchgreifens. An die großen Namen traut sich May wie erwartet nicht ran - und das, obwohl sie allen Grund dazu hätte.

Boris Johnson etwa war der Premierministerin beim Thema Brexit mehrfach offen in die Parade gefahren. Als Chefdiplomat macht er dagegen in der Regel mit Pannen und Fehltritten von sich Reden. Johnson aber bleibt.

etwa war der Premierministerin beim Thema Brexit mehrfach offen in die Parade gefahren. Als Chefdiplomat macht er dagegen in der Regel mit Pannen und Fehltritten von sich Reden. Johnson aber bleibt. Da wäre auch David Davis , der Brexit-Minister, der May bei den Gesprächen mit Brüssel im Dezember ernsthaft in die Bredouille gebracht hatte, als er verkündete, die mühsam ausgehandelten Vereinbarungen seien nicht bindend. Wie Johnson gilt auch Davis als Anwärter auf Mays Nachfolge. Davis aber bleibt.

, der Brexit-Minister, der May bei den Gesprächen mit Brüssel im Dezember ernsthaft in die Bredouille gebracht hatte, als er verkündete, die mühsam ausgehandelten Vereinbarungen seien nicht bindend. Wie Johnson gilt auch Davis als Anwärter auf Mays Nachfolge. Davis aber bleibt. Und Finanzminister Philip Hammond, der May immer wieder zu einem EU-freundlichen Kurs drängt und sich schon weigerte, der Regierungschefin öffentlich die Unterstützung zuzusagen. Hammond aber bleibt.

REUTERS Philip Hammond, Amber Rudd, Boris Johnson, David Davis, Michael Fallon (Oktober 2017)

In der Frage, wie radikal der Brexit notfalls sein darf, haben sich tiefe Gräben durch Mays Regierung gezogen. Das Kabinett ist fein austariert nach Gegnern und Befürwortern eines "harten", also im Zweifel kompromisslosen, Ausstiegs. May will nicht riskieren, ihre persönlichen Gegner zu verärgern und nimmt dafür in Kauf, dass sie weiter mit am Tisch sitzen.

Und so gilt auch bei der Nachfolge von Damian Green: keine Experimente. David Lidington wird Kabinettsminister und soll May etwa bei den Fragerunden im Parlament vertreten. Wie Green gilt der frühere Justizminister als besonders loyal und ausgleichend. Von ihm droht kein Ärger. Lidington zählt zwar zu den Pro-Europäern, wird jedoch auch bei den Ausstiegs-Anhängern geschätzt.

Ein klares Zeichen beim Brexit in die eine oder andere Richtung ist das nicht. Daran ändert auch die Drohkulisse eines neuen Staatssekretärsposten nichts, der sich um die Vorbereitungen eines harten Brexits kümmern soll, im Falle eines Ausstiegs ohne Abkommen mit der EU.

Mays Botschaft

Und trotzdem sendet die Premierministerin mit den Veränderungen auf zahlreichen Posten eine Botschaft: Sie will endlich Konsequenzen ziehen aus dem Wahldebakel im Juni. Damals hatten die Tories ihre komfortable Führung auf den letzten Metern fast verloren. Dass Chairman McLoughlin jetzt seinen Job los ist, hängt damit zusammen: Er wird für den miesen Wahlkampf verantwortlich gemacht.

Bei der Abstimmung hatte die Labour-Opposition vor allem bei jungen Menschen und Minderheiten klar vorne gelegen, bei Frauen feierten die Linken ebenfalls deutliche Zugewinne.

May reagiert nun darauf. Die Neustrukturierung, die am Dienstag fortgesetzt wird, soll Regierung und Partei auch in der zweiten Reihe jünger, weiblicher und bunter machen. Und sie soll helfen, den Fokus weg vom Verlierer-Thema Brexit auf die Innenpolitik zu lenken - so wie es Labour seit Monaten erfolgreich tut.

Doch es ging bereits einiges schief: Bildungsministerin Justine Greening weigerte sich, ins Arbeitsressort zu wechseln und warf kurzerhand hin. Jeremy Hunt sperrte sich ebenfalls gegen eine neue Aufgabe: Er bleibt Gesundheitsminister.

Trotz allem hat May offenbar innerlich noch nicht hingeschmissen, sie will die öffentliche Stimmung wieder drehen. Der BBC sagte sie am Wochenende, sie gebe nicht auf. "Ich diene, solange die Menschen das wollen."

Zusammengefasst: Die britische Premierministerin Theresa May hat den Rücktritt ihres Stellvertreters Damian Green für eine Kabinettsumbildung genutzt. Wichtige Ministerposten blieben aber unberührt, Veränderungen gab es vor allem in der zweiten Reihe: David Lidington, bislang Justizminister, wird künftig die Aufgabe des Kabinettschefs übernehmen. Patrick McLoughlin, eine Art Generalsekretär, wurde durch den bisherigen Staatssekretär für Integration, Brandon Lewis, ersetzt. Für Dienstag werden weitere personelle Veränderungen im Kabinett erwartet.