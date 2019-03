EU-Austritt Großbritanniens May beantragt Brexit-Aufschub bis Ende Juni

Die Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens sollen nach dem Willen von Theresa May noch monatelang weitergehen. "Als Premierministerin bin ich nicht bereit, den Brexit weiter als bis zum 30. Juni hinauszuschieben", sagte May in einer Parlamentssitzung. Die Frist für den Austritt läuft eigentlich am 29. März ab.

Das britische Unterhaus hatte den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag vergangene Woche zum zweiten Mal abgelehnt. Sie habe am Morgen an Donald Tusk, den Präsidenten des Europäischen Rates, geschrieben und diesen darüber informiert, dass Großbritannien eine Verlängerung des Austrittsprozesses anstrebe, sagte May nun. in Tusk-Sprecher bestätigte den Eingang des Briefs.

Die Regierung plane, nach dem bevorstehenden EU-Gipfel einen dritten Anlauf zu unternehmen, für ihren Brexit-Vertrag im Unterhaus eine Mehrheit zu bekommen, sagte May. Sollte der mit der Europäischen Union ausgehandelte Deal doch noch gebilligt werden, werde die Verschiebung dem Unterhaus Zeit verschaffen, die Ausführungsgesetze zu beraten. "Wenn nicht, wird das Unterhaus entscheiden müssen, wie es weitergehen soll."

Die Dauer der Verlängerung war im britischen Kabinett hoch umstritten. Brexit-Hardliner lehnten eine längere Verschiebung ab. Britischen Medienberichten zufolge drohten bei der Kabinettssitzung sogar mehrere Minister mit einem Rücktritt. May entschied sich nun, nur um einen kurzen Aufschub zu bitten.

Einer möglichen Verlängerung des Brexit-Prozesses steht die Europäische Union bislang zurückhaltend gegenüber. Die Kommission spricht in einem Dokument von "ernsthaften" Risiken bei einem Aufschub.

Die anderen 27 EU-Staaten müssten einen Brexit-Aufschub einstimmig billigen. Sie verlangen dafür klare Lösungsvorschläge von London. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker geht davon aus, dass es beim EU-Gipfel ab Donnerstag noch keinen Beschluss geben wird. Er brachte bereits einen weiteren Gipfel der Staats- und Regierungschefs in der kommenden Woche ins Gespräch.

Neun Tage vor dem eigentlichen Brexit-Datum gibt es damit immer noch keine Einigkeit über den Rahmen Austritts aus der Gemeinschaft.