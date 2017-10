Premierministerin May Briten bereiten Pläne für chaotischen Brexit vor

Die britische Premierministerin Theresa May hat vor Beginn des Parteitags der britischen Konservativen Bedauern über die Schlappe bei der jüngsten Parlamentswahl geäußert. "Es tut mir leid, dass einige sehr gute Abgeordnete ihre Sitze verloren haben", sagte May in einem BBC-Interview am Sonntag. Sie habe die Botschaft der Wähler gehört.

Mays Konservative treffen sich seit Sonntag in Manchester (mehr dazu lesen Sie hier). Hauptthema dürften die Brexit-Verhandlungen sein. Laut May bereitet sich die Regierung auch für den Fall eines chaotischen EU-Austritts vor.

Die Ministerien stellten Pläne für den Fall auf, dass es zu keiner Vereinbarung mit der EU komme, sagte May. Sie zeigte sich aber zuversichtlich, dass wie geplant bis März 2019 eine Scheidungsvereinbarung zustandekommen werde.

Intern gilt May als geschwächt, immer wieder kommt es zu Auseinandersetzungen in ihrem Kabinett über den EU-Austritt des Landes. Als gefährlichster innerparteilicher Gegner gilt Außenminister Boris Johnson. Er preschte mehrfach mit eigenen Brexit-Forderungen vor. Britische Medien spekulieren, er wolle May stürzen. Mit Spannung wird seine Parteitagsrede am Dienstag erwartet. Mays Rede ist für Mittwoch vorgesehen.

Der BBC sagte die Premierministerin, das Kabinett arbeite geschlossen am Brexit-Plan daran, auch Außenminister Boris Johnson stehe hinter ihrem Kurs. In einer Rede vor gut einer Woche in Florenz hatte sie eine Periode des Übergangs von zwei Jahren für den EU-Austritt als notwendig bezeichnet. In dieser Zeit solle es Großbritannien und der EU weiter möglich sein, ohne neue Hürden Handel zu treiben. Johnson hatte sich wiederholt für einen schärferen Kurs ausgesprochen.

May will beim Parteitag auch innenpolitische Themen in den Vordergrund stellen. In einem Versuch, jüngere Wähler anzusprechen, kündigte sie Erleichterungen bei der Rückzahlung von Studienkrediten an. Auch Menschen, die ein Haus kaufen wollen, sollen stärker unterstützt werden, sagte May. Die Regierungschefin reagiert damit auf den wachsenden Erfolg von Labour-Chef Jeremy Corbyn.