Mays Minderheitsregierung Briten protestieren gegen rechte DUP

Die Bewohner Londons gehen gegen die Pläne ihrer Premierministerin auf die Straße. Auf Demonstrationen riefen Tory-Gegner zum Rücktritt Theresa Mays auf, weil sie sich kurz vor dem angepeilten Start der Brexit-Verhandlungen auf eine erzkonservative Kleinstpartei als Königsmacherin verlassen will.

Die ultrakonservative Democratic Unionist Party (DUP) mit ihren zehn Abgeordneten soll die künftige britische Regierung stützen. Welche Zugeständnisse die Tories machen wollten, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

Verteidigungsminister Michael Fallon sagte zwar, es werde sich nicht um eine formale Koalition handeln. Die DUP werde die Regierung lediglich "bei den großen Sachen" unterstützen, etwa beim Haushalt, Verteidigungsfragen und dem Brexit.

Doch viele befürchten, dass die Zusammenarbeit weiterreichende Konsequenzen haben werde. Zahlreiche Konservative zeigten sich alarmiert, dass sie nun offenbar Kompromisse mit einer Partei machen sollen, die unter anderem die Gleichberechtigung von Homosexuellen infrage stellt und gegen Abtreibung mobil macht.

Die lesbische Chefin der schottischen Tories, Ruth Davidson, meldete sich als eine der Ersten zu Wort und mahnte, es dürfe keine Rückwärtsrolle beim Schutz der Minderheitenrechte geben.

Eine Allianz mit der DUP würde auch die Neutralität Londons im Nordirland-Konflikt infrage stellen. Pro-irische Republikaner in Nordirland fürchten, dass das Arrangement zu einem Ungleichgewicht zugunsten der pro-britischen Unionisten führt. Nordirland hat derzeit keine Regierung, die Verhandlungen ziehen sich seit der Wahl des Regionalparlaments im März hin.

Streng konservative Männer-Bastion

Ihren Ursprung hat die DUP im Kampf für die Einheit Nordirlands mit Großbritannien und gegen ein vereinigtes Irland. Gegründet wurde sie 1971 von Protestantenführer Ian Paisley, der als Hardliner und eiserner Gegner der Versöhnung mit den Katholiken galt, bis er eine Kehrtwende vornahm und sich im März 2007 mit dem Chef der katholischen Sinn Fein, Gerry Adams, an den Verhandlungstisch setzte.

Inzwischen ist die protestantische DUP säkularer ausgerichtet. Doch obwohl sie mittlerweile mit Arlene Foster von einer Frau geführt wird, gilt sie nach wie vor als Männer-Bastion und vertritt streng konservative Positionen. (Mehr zur DUP lesen Sie hier.)

Beobachtern zufolge will die DUP bei May vor allem Zugeständnisse zu mehr Investitionen in die nordirische Infrastruktur erreichen. Außerdem könnte sie Hilfen für den Agrarsektor nach dem angestrebten Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union verlangen - und damit die Sorgen nordirischer Bauern vor dem Brexit besänftigen.

Der frühere Tory-Finanzminister George Osborne sagte am Sonntag der BBC, Mays Tage seien gezählt, die einzige Frage sei, "wie lange sie noch im Todestrakt" sitze.

Das neu gewählte Unterhaus soll am Dienstag zusammentreten. Am 19. Juni sollen die Brexit-Verhandlungen beginnen. Unklar ist, ob der Termin eingehalten wird. Mays Büro erklärte am späten Samstagabend, die Premierministerin habe in einem Telefonat mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bestätigt, dass Großbritannien die Gespräche über den EU-Austritt "wie geplant in den nächsten Wochen" beginnen wolle.

