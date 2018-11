Großbritannien May ernennt Stephen Barclay zum neuen Brexit-Minister

Stephen Barclay ist der neue Brexit-Minister im Kabinett von Großbritanniens Premierministerin Theresa May. Das teilte die Regierung in London am Freitag mit. Der bislang eher unauffällige Abgeordnete ist damit Nachfolger von Dominic Raab, der im Streit über das Brexit-Abkommen zurückgetreten war. Allerdings werde May die letzten Tage der Verhandlungen mit der EU selbst leiten, wie der Sprecher sagte.

Barclay war zuvor Staatssekretär im Gesundheitsministerium. Er hatte bei dem Referendum 2016 für den Brexit gestimmt. Jetzt soll er sich darum kümmern, den Ausstiegsvertrag durchs Londoner Parlament zu bringen. An die Stelle der ebenfalls zurückgetretenen Arbeitsministerin Esther McVey tritt die frühere Innenministerin Amber Rudd.

Anlass der Rücktritte am Donnerstag war der Entwurf des Brexit-Abkommens, das die Unterhändler Großbritanniens und der EU in Brüssel erarbeitet hatten. Das Dokument stößt in Großbritannien auf große Vorbehalte. Noch ist unklar, wie Premierministerin Theresa May eine Mehrheit dafür im Parlament bekommen will.

Spekulationen um Misstrauensantrag

Trotz großer Befürchtungen schien die Rücktrittswelle am Freitag vorerst gestoppt. Dafür gab es heftige Spekulationen über eine unmittelbar bevorstehende Misstrauensabstimmung gegen May. Der einflussreiche Tory-Hinterbänkler Jacob Rees-Mogg hatte der Regierungschefin am Donnerstag sein Vertrauen entzogen. Rees-Mogg steht einer Gruppe von rund 80 Brexit-Hardlinern in der konservativen Fraktion vor.

Notwendig für den Misstrauensantrag sind 48 Briefe von Abgeordneten aus der Regierungsfraktion. Nicht bekannt ist, ob diese Zahl bereits erreicht wurde. Doch selbst wenn es so weit kommen sollte, ist nicht gesichert, dass die Rebellen May wirklich stürzen können. Sie brauchen dafür eine Mehrheit aller 315 konservativen Abgeordneten.

Eine Misstrauensabstimmung kann nur einmal pro Jahr stattfinden. Sollte May als Siegerin hervorgehen, wäre ihre Position zunächst gefestigt.