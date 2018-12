Abstimmung der Tories May übersteht Misstrauensvotum

Großbritanniens Premierministerin Theresa May hat das Misstrauensvotum ihrer konservativen Partei überstanden. Die Auszählung der 317 Stimmen ergab, dass 200 Abgeordnete gegen eine Absetzung Mays als Parteichefin stimmten und nur 117 dafür.

159 Stimmen hatten gereicht, um die Premierministerin in ihrem Amt zu bestätigen. Ein Jahr lang darf nun kein weiteres Misstrauensvotum gegen May eingeleitet werden. Im Falle einer Niederlage wäre May wohl auch als Premierministerin nicht mehr zu halten gewesen.

May wird nach der Bestätigung im Amt weiter versuchen, eine Lösung zu finden, den Brexit-Vertrag durch das britische Unterhaus zu bringen. Mays Umgang mit dem Vertrag war als Hauptgrund für das Misstrauensvotum angesehen worden. May zeigte vor der Abstimmung Bereitschaft, den Deal zu Ende zu bringen.

May-Gegner äußern sich

Keine Kandidatur bei nächster Parlamentswahl

Vor der Abstimmung hatte May bereits verkündet, dass sie bei der nächsten Parlamentswahl nicht mehr kandidieren werde. Die nächste Wahl in Großbritannien findet planmäßig 2022 statt. May sagte, dass jetzt ein schlechter Zeitpunkt sei, den Regierungschef auszutauschen. Der Brexit müsse vollzogen werden - und zwar zum angekündigten Termin.

Bereits am frühen Abend hatte sich nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters abgezeichnet, dass May die Mehrheit bekommen würde. Dennoch richtete sich May vor der Abstimmung an ihre Parteifreunde und warnte sie davor, die Brexit-Verhandlungen der Opposition zu überlassen.

Noch vor Verkündung des Wahlergebnisses war May zur Downing Street, dem Sitz des Premierministers, zurückgekehrt. Bereits am Donnerstag wird sie beim EU-Gipfel in Brüssel erwartet.

Misstrauensvotum wegen Brexit-Vertrag

Eine verschobene Abstimmung zum Brexit-Vertrag im britischen Unterhaus war der Hauptgrund für das Misstrauensvotum gewesen. Eigentlich wollte May den Brexit-Vertrag am Dienstag zur Abstimmung im britischen Unterhaus bringen. Weil sie aber keine Mehrheit zusammen bekommen hatte, verlegte sie die Abstimmung auf den 21. Januar. Dies war als Zeichen der Schwäche von May gedeutet worden.

May war wegen des mit der EU verhandelten Brexit-Vertrages in ihrer eigenen Partei in die Kritik geraten. Viele Brexit-Hardliner in der konservativen Partei hatten vor allem an dem sogenannten Backstop etwas auszusetzen.

Der Backstop soll eine harte Grenze zwischen Nordirland, das zu Großbritannien gehört, und der Republik Irland verhindern. Dadurch würde Großbritannien aber in der EU-Zollunion bleiben. Kritiker befürchten demnach, mit dem ausgehandelten Deal auch nach dem Brexit an der EU gekettet zu bleiben.