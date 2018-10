Theresa May und der Brexit Ich will es aber

Theresa May verfolgte mit ihrer Rede auf dem Tory-Parteitag in Birmingham vor allem ein Ziel: Sie wollte die Konservativen wieder vereinen, hinter sich. Dann, so die mit einer großen Portion nationalem Pathos und etwas Selbstironie garnierte Botschaft der Premierministerin, "gibt es nichts, was wir nicht schaffen können". Das sei auch die Botschaft der Kriegsgenerationen, an deren Opferbereitschaft May erinnerte. "Die Zukunft liegt in unserer Händen", rief die Regierungschefin.

So ganz stimmt das natürlich nicht, wie May später einräumen musste. Es gibt da auch noch diese Europäische Union, und die hat dummerweise ein gewichtiges Wort über die Zukunft des Vereinigten Königreichs mitzureden. Denn in Mays Verhandlungen mit Brüssel über den EU-Austritt ihres Landes läuft es derzeit nicht gut: Die Gespräche stecken in einer Sackgasse, die Zeit für eine Einigung wird immer knapper, ein Brexit ohne Abkommen immer wahrscheinlicher.

Mays Rede wäre eine exzellente Gelegenheit gewesen, den Verhandlungen neue Impulse zu geben - zumal ihr Vorredner, der neue Generalstaatsanwalt Geoffrey Cox, in einer fulminanten Ansprache den Boden bereitet hatte. Der Souveränitätsgewinn durch den Brexit sei "ein wertvoller Gewinn", sagte Cox mit dröhnender Bassstimme. "Aber in der realen Welt ist etwas so Wertvolles nie ohne Opfer und Kompromisse zu haben." Aus seiner Erfahrung als Anwalt wisse er, dass man in Verhandlungen nicht immer alles bekomme könne, was man wolle.

May beharrt auf ihrem Plan

Nur bei May scheint das noch nicht angekommen zu sein. Statt neue Ideen für einen Kompromiss mit der EU zu präsentieren, beharrte sie auf ihrem Chequers-Plan - der nicht nur von ihren innerparteilichen Gegnern, sondern auch von der EU längst für tot erklärt wurde.

May wiederholte etwa ihren Vorschlag, mit der EU eine Freihandelszone nur für Waren zu gründen. Die EU dagegen betont seit Beginn der Verhandlungen, dass die vier Grundfreiheiten ihres Binnenmarkts - der freie Verkehr von Waren, Geld, Dienstleistungen und Personen - unteilbar sind. Entweder die Briten sind in Zollunion und Binnenmarkt, oder sie sind draußen. In letzterem Fall käme nur ein einfaches Handelsabkommen in Frage.

Das bringe Großbritannien in eine unmögliche Situation, sagte May: Entweder, Großbritannien bleibe "im Orbit der EU" und müsste weiterhin Personenfreizügigkeit akzeptieren, hohe jährliche Zahlungen leisten und dürfe keine eigenen Handelsabkommen mit anderen Ländern abschließen. Oder es gäbe nur ein einfaches Handelsabkommen - was zur Folge hätte, dass Nordirland praktisch in Binnenmarkt und Zollunion der EU bleiben müsste, damit keine neue harte Grenze zur Republik Irland entsteht. "Wir werden keine dieser Alternativen jemals akzeptieren", sagte May. "Wir werden niemals unser Land zerteilen."

Sollte die EU ihren nicht Plan annehmen, werde sie notfalls ein Scheitern der Verhandlungen in Kauf nehmen. Großbritannien habe "keine Angst", ohne Deal zu gehen, sagte May. Wenn sie dazu nicht bereit wäre, müsste sie alles hinnehmen, was die EU verlange.

Ein No-Deal-Austritt hätte verheerende Folgen

Doch Mays Drohung klang schon immer hohl, und sie klingt noch hohler, seit die britische Regierung ihre Dokumente zur Vorbereitung auf den Brexit veröffentlicht hat. Spätestens seitdem ist klar, dass ein No-Deal-Austritt für Großbritannien verheerende Folgen hätten, weit schlimmere als für die EU. Sicher, ein solcher Ausgang "wäre am Anfang hart", räumte May ein. "Aber die Widerstandkraft und der Erfindungsreichtum des britischen Volks wird uns durchbringen."

Dennoch wolle niemand einen Deal mehr als sie, betonte May. Wie sie das schafft, ohne einige ihrer zahlreichen roten Linien zu kassieren?

Das Rezept, das sie in ihrer Rede vorstellte, klingt frappierend einfach: Die Partei müsse sich nur hinter sie stellen, dann werde es schon gutgehen. Man müsse "zusammenhalten und die Nerven behalten", dann könne man einen guten Deal für Großbritannien bekommen.

Was nach Mays Vorstellungen ein guter Deal ist, ist aus Brüsseler Sicht eine Gefahr für den Zusammenhalt des Binnenmarkts, der das Hauptstandbein - manche sagen: der eigentliche Daseinszweck - der EU ist. Warum die Union, die seit zwei Jahren in Sachen Brexit geschlossen agiert und in der besseren Verhandlungsposition ist, auf der Zielgeraden plötzlich einknicken sollte, verriet May nicht.

Ein Kenia-Besuch macht May Hoffnung

Stattdessen lud sie die Tories ein, sich gemeinsam mit ihr am nationalen Lagerfeuer zu wärmen. Das Land verfüge über fantastische Innovatoren, die besten Beamten der Welt, mutige Polizisten und "unübertroffen tapfere Soldaten". Und schon jetzt gebe es enormes Interesse in der Welt, wieder mit einem freien Großbritannien zu handeln.

Für Großbritannien wäre das geradezu lebenswichtig, denn durch den Brexit verliert es den Zugang zu dutzenden Handelsabkommen zwischen der EU und anderen Staaten. Doch ihr Besuch in Kenia vergangenes Jahr habe ihr Hoffnung gegeben, sagte May. Außerdem sei sie die erste Premierministerin seit 30 Jahren gewesen, die das Commonwealth-Land mit 50 Millionen Einwohnern besucht habe.

Das besagt freilich auch, dass es 30 Jahre lang kein britischer Regierungschef für nötig hielt, sich in Kenia blicken zu lassen. Zum Vergleich: In etwa der gleichen Zeit waren allein aus dem Nicht-Commonwealth-Land Deutschland die Kanzler Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Angela Merkel in Kenia zu Gast. Auf den ersten Staatsbesuch von Königin Elizabeth II. warten die Kenianer dagegen bis heute.

Dennoch scheint May davon überzeugt, dass die ehemalige Kolonie es kaum erwarten kann, wieder näher an London heranzurücken. Nimmt man sie wörtlich, dann muss sie das auch.

Denn auf dem Parteitag versprach sie nicht weniger als ein Großbritannien, das noch bedeutender ist als zu Zeiten des Empires. "Ich glaube leidenschaftlich daran", sagte May, "dass unsere besten Tage vor uns liegen."