Mays Regierungspartner DUP Premier von Gnaden der Radikalen

Nordirlands mächtigste "protestantische" Partei, die Democratic Unionist Party (DUP), ist ein Produkt des Bürgerkriegs und bis heute die Lobby für ein ganz bestimmtes Segment der nordirischen Bevölkerung.

Parteien dort sind in der Regel nicht Volksvertretung, wie wir das kennen, sondern "partisan", was so viel wie parteiisch im Sinne einer Lobby bedeutet. Oder im Extremfall auch mal Partisan, so wie wir das Wort kennen: Wie Sinn Féin hat auch die DUP eine enge Verbindung zu paramilitärischen Kräften in Nordirland. Die beiden Parteien galten einst als "politische Flügel" der aktivsten, sich feindlich gegenüberstehenden Terrortruppen.

Was die DUP angeht, hat das die britische Politik mitunter peinlich berührt, aber nie vom Schulterschluss abgehalten. Ihre Wurzeln sind fundamentalistisch-evangelikal und militant anti-katholisch, die Partei und ihre Wähler sind notfalls aggressiv zur viel beschworenen "Union" mit Großbritannien entschlossen.

Sie lieben den Verbund mit Großbritannien, solange man dort tut, was ihnen gefällt. Wenn nicht, werden sie ruppig: Schöne Aussichten für eine Tory-Regierung, deren Mehrheit im Parlament nun komplett von der Zustimmung von zehn DUP-Abgeordneten abhängen wird.

Für die wegen diverser Skandale heftig umstrittene DUP-Parteichefin Arlene Foster ist das ein willkommener Machtzuwachs. Ihre nordirische Regionalregierung mit Sinn Féin (laut dem Friedensabkommen von 1998 müssen die größten Parteien der Katholiken und Protestanten in Belfast immer gemeinsam regieren) war im Frühjahr geplatzt und ist derzeit ausgesetzt. Seitdem regiert London kommissarisch, aber wieder direkt in Nordirland: Neuwahlen verweigerte Theresa May, um zu verhindern, dass dabei etwas herauskäme, das den Brexit behindern könnte.

Denn die katholische Minderheit in Nordirland, immerhin fast die Hälfte der Bevölkerung, wünscht sich weiterhin eine offene Grenze zur Republik Irland. Auch viele gemäßigte Protestanten blieben lieber in der EU oder wünschten sich zumindest einen nordirischen Sonderstatus mit EU-Zugang via Irland - insgesamt, davon geht man aus, gilt das für eine Mehrheit der nordirischen Bevölkerung.

Die DUP heißt dagegen den Brexit schon aus Prinzip willkommen - allerdings ohne Nachteile für Nordirland. Man muss kein Wahrsager sein, um sich auszurechnen, worüber die DUP mit den Tories wird reden wollen: Auf dem Umweg über London könnte sie nun Forderungen durchbringen, die in einem wieder selbstverwalteten Nordirland längst nicht mehr durchzubringen sind.

Die Konservativen haben nun einen möglichen Partner an ihrer ausgesprochen rechten Seite, zu dessen Tradition es gehört, nur das zu unterstützen, was der Bevölkerungsgruppe dient, der die Partei verbunden ist. Wenn es hart auf hart kommt, packt die DUP ihr ewiges Motto aus, den Schlachtruf der militanten Protestanten: "No surrender!" - "Wir ergeben uns nie".