Parteitag der Tories Komiker unterbricht May-Rede

Ein Komiker hat die Rede der britischen Regierungschefin Theresa May beim Parteitag der Konservativen in Manchester unterbrochen. Der Mann überreichte May während ihrer Ansprache am Mittwoch ein P45-Formular, das in Großbritannien üblicherweise bei einer Entlassung ausgehändigt wird. Er wurde von Sicherheitsleuten aus dem Saal geführt.

May, die während der Rede immer wieder mit einem trockenen Kehle zu kämpfen hatte und der mitunter die Stimme versagte, ignorierte den Zwischenfall weitgehend. Bei dem Mann, der ihre Rede unterbrochen hatte, handelte es sich laut britischen Medien um den Comedian Simon Brodkin. Dieser hatte vor gut zwei Jahren den damaligen Boss des Fußballweltverbands Fifa Joseph Blatter mit Dollar-Scheinen beworfen.

"Hi Boris Johnson, ich habe Theresa ihr P45 gegeben, wie du gebeten hast", war auf dem Twitter-Profil des Unterhaltungskünstlers zu lesen.

Hi @BorisJohnson, I gave Theresa her P45 just like you asked. pic.twitter.com/gzW0UluDMv — Simon Brodkin (@simonbrodkin) 4. Oktober 2017

Der britische Außenminister Boris Johnson hatte in den vergangenen Wochen immer wieder mit nicht abgesprochenen Äußerungen Schlagzeilen gemacht. Daher wurde spekuliert, er wolle May aus dem Amt drängen. Erst beim Parteitag der Tories stellte sich Johnson hinter die Premierministerin und lobte deren Brexit-Strategie. Zuletzt hatte Johnson mit einer Bemerkung zu Libyen scharfe Kritik auf sich gezogen.

May entschuldigte sich in ihrer Rede erneut für die schlecht verlaufene Parlamentswahl im Juni, bei der die Tories die absolute Mehrheit verloren hatten. Der Wahlkampf sei zu sehr nach Drehbuch und zu präsidentiell geführt worden, sagte May. "Ich übernehme die Verantwortung, ich habe den Wahlkampf angeführt, es tut mir leid." Außerdem beteuerte May ein weiteres Mal, sie wünsche sich, dass EU-Bürger auch nach dem Brexit in Großbritannien bleiben. Die Regierungschefin sagte aber auch, dass die Nation sich auf "alle Eventualitäten" und damit auch auf gescheiterte Verhandlungen vorbereite.

Die kurze Unterbrechung war nicht der einzige kuriose Vorfall bei den Tories während Mays Rede. Hinter der Premierministerin bildeten Buchstaben an der Wand den Slogan der Partei "Building a country that works for everyone" (deutsch: "Ein Land aufbauen, das für jeden funktioniert") . Kurz vor dem Ende von Mays Rede fielen mehrere dieser Buchstaben zu Boden.