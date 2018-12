Kurz vor Misstrauensvotum May kündigt Rücktritt bis 2022 an

Die Konservative Partei im britischen Unterhaus stimmt in einem Misstrauensvotum über die Zukunft der Parteivorsitzenden Theresa May ab. May wäre im Falle einer Niederlage wohl auch als Premierministerin nicht mehr zu halten.

Vor der Abstimmung in der Konservativen Partei, die zwischen 19 und 21 Uhr abgehalten wird, kündigte May an, bei der nächsten Parlamentswahl nicht für eine weitere Amtszeit zu kandidieren. Planmäßig findet die nächste Wahl 2022 statt. Sie sagte, dass es jetzt ein schlechter Zeitpunkt sei, den Regierungschef auszutauschen. Der Brexit müsse vollzogen werden - und zwar zum angekündigten Termin.

Ergebnisse der Abstimmung erst ab 22 Uhr

Eine Entscheidung wird für 22 Uhr erwartet. Die Konservative Partei, die 315 Abgeordnete zählt, könnte May mit mindestens 158 Stimmen stürzen.

Zwar sind laut Nachrichtenagentur Reuters mehr als die Hälfte der konservativen Abgeordneten bereit, für May zu stimmen. Eine Garantie für einen Sieg ist dies jedoch nicht. Einige Abgeordnete, die May öffentlich den Rücken stärken, sollen laut Beobachtern bei der Abstimmung gegen sie stimmen.

May warnte ihre Parteifreunde, die Brexit-Verhandlungen der Opposition zu überlassen. Das würde die Gefahr erhöhen, dass der Brexit aufgeschoben oder sogar gestoppt wird. Es dürfe nicht noch mehr Unsicherheit geschürt werden, sagte die Regierungschefin.

May war durch den mit der Europäischen Union ausgehandelten Brexit-Vertrag in ihrer eigenen Partei in die Kritik geraten. Viele Brexit-Hardliner kritisieren vor allem den sogenannten Backstop, den der ausgehandelte Deal zwischen Großbritannien und der EU vorsieht.

Dem Backstop zufolge bliebe Großbritannien in der EU-Zollunion. Dadurch soll eine harte Grenze zwischen Nordirland, das zu Großbritannien gehört, und der Republik Irland verhindert werden. Kritiker fürchten, mit dem Backstop an die EU gekettet zu bleiben.

Brexit-Parodie: Schauspieler Andy Serkis als Gollum-May

Am 29. März scheidet Großbritannien aus der Staatengemeinschaft aus. Entweder mit Vertrag - oder ohne. Ohne neue Regelungen im Verhältnis zur EU dürfte Großbritannien allerdings in eine schwere wirtschaftliche Krise stürzen.

Eine ursprünglich für Dienstag anberaumte Abstimmung zum Brexit-Vertrag war abgesagt und auf den 21. Januar verlegt worden. May hatte im Unterhaus keine Mehrheit zusammenbekommen. Dies war als Zeichen der Schwäche gedeutet worden, was als Hauptgrund für das nun anberaumte Misstrauensvotum gilt.

Trotz der angespannten Lage in London soll May am Donnerstag zum EU-Gipfel nach Brüssel reisen. Die 27 anderen Staats- und Regierungschefs würden sich dann anhören, welche Nachverhandlungswünsche May für die Brexit-Vereinbarungen mitbringe, hieß es aus deutschen Regierungskreisen.