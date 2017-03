Nach Brexit May lehnt EU-Milliardenforderungen ab

Die Europäische Union besteht darauf, dass Großbritannien bereits eingegangene finanzielle Verpflichtungen in Milliardenhöhe auch nach dem 2019 erwarteten Austritt aus der Staatengemeinschaft weiter erfüllt. Diesen Forderungen hat die britische Premierministerin Theresa May nun allerdings eine Absage erteilt. Die Briten hätten bei der Volksabstimmung über den Brexit auch dafür gestimmt, "dass wir in der Zukunft nicht jedes Jahr gewaltige Summen Geld an die Europäische Union zahlen." Dies werde "natürlich der Fall sein, wenn wir die EU verlassen", sagte May auf dem EU-Gipfel in Brüssel.

Bei den Verpflichtungen geht es um langfristige Zusagen für den EU-Haushalt oder Pensionszahlungen für europäische Beamte. Nach Angaben aus EU-Kreisen könnte sich die gesamte Forderung an London auf bis zu 60 Milliarden Euro summieren.

May bekräftigte, dass sie bis Ende März offiziell den Austritt aus der EU erklären will. Ein dazu nötiges Gesetz musste nach Debatten im britischen Oberhaus noch verändert werden. Ein endgültiger Beschluss wird Mitte kommender Woche erwartet.

Nach der Austrittserklärung beginnen auf zwei Jahre angelegte Verhandlungen zwischen beiden Seiten über die Entflechtung der Beziehungen. Die Frage der noch von London zu leistenden Zahlungen gehört zu den ersten Punkten, die in den Gesprächen geklärt werden sollen.

May bemühte sich aber auch, den 27 übrigen EU-Staaten zu signalisieren, dass Großbritannien immer noch ein zuverlässiger Verbündeter sei, auch wenn es einen "anderen Weg" gewählt habe. "Auf diesem Gipfel haben wir erneut gezeigt, dass Großbritannien auch nach dem Austritt aus der EU eine führende Rolle in Europe spielen wird", so May.