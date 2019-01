Britisches Parlament Misstrauensantrag gegen May ist gescheitert

"Um Gottes Willen, Premierministerin, würden Sie bitte einfach gehen?": Theresa May musste sich im britischen Parlament wieder einiges anhören, bevor die Abgeordneten über den Misstrauensantrag abstimmten, den Oppositionsführer Jeremy Corbyn initiiert hatte.

Die Abstimmung an diesem Mittwochabend gewann May, wenn auch knapp. Eine Mehrheit von 325 zu 306 der Abgeordneten sprach der Premierministerin und ihrem Kabinett das Vertrauen aus.

Unmittelbar nach der Abstimmung am Mittwochabend sagte May im Unterhaus: "Wir werden weiterhin daran arbeiten, den Brexit zu liefern. Ich glaube, dass alle Abgeordneten sich verpflichtet fühlen, die EU zu verlassen. Wir müssen einen Weg finden, der Rückhalt in diesem Parlament hat."

May will nächste Woche Plan B vorlegen

Am Montag will May einen Plan B vorlegen, um einen harten EU-Austritt doch noch zu verhindern. Wenn ein "No Deal"-Austritt ohne Abkommen vermieden werden soll, muss es innerhalb weniger Wochen eine Einigung mit der Europäischen Union geben. Am 29. März will Großbritannien die EU verlassen.

Die Debatte vor dem Misstrauensantrag war am Mittwochabend im Parlament gewohnt scharf geführt worden. Jeremy Corbyn forderte Neuwahlen. Die heftige Niederlage bei der Abstimmung über den Brexit-Deal am Dienstagabend habe gezeigt, dass die Regierung nicht in der Lage sei, weiterzumachen. Die "Zombie-Regierung", deren "Frankenstein-Deal" nun offiziell tot sei, solle den Weg frei machen, sagte der Labour-Politiker.

May hatte gekontert, eine Neuwahl sei "das Schlechteste, was wir machen können". Sie würde die Spaltung im Land vertiefen, Chaos und Stillstand bringen.

Noch im Lauf des Abends will May nun andere Parteichefs treffen, um einen Weg aus der Sackgasse zu finden, in die sie sich durch ihre bisherige Politik des Alleingangs manövriert hat.