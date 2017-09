May über Johnsons Brexit-Vision "Boris is Boris"

"Ich glaube, wir können das großartigste Land der Welt sein." So hatte Großbritanniens Außenminister Boris Johnson am Samstag in einem Gastbeitrag für die Zeitung "Daily Telegraph" seine Vision nach dem Brexit präsentiert. Den Briten sagte er eine "glorreiche" Zukunft außerhalb von EU, Binnenmarkt und Zollunion voraus.

Kommentatoren hatten Johnson Beitrag als Herausforderung an May gewertet: Brisant war nicht nur, dass der Artikel wenige Tage vor einer geplanten Brexit-Rede Mays in Florenz erschien, sondern auch, dass Johnson darin ein umstrittenes Versprechen aus dem Brexit-Wahlkampf wiederholte: Der staatliche Gesundheitsdienst NHS könne von 350 Millionen Pfund (umgerechnet knapp 400 Millionen Euro) wöchentlich profitieren, die an EU-Beiträgen künftig eingespart würden.

Johnson wurde für das Erwähnen dieser Summe umgehend kritisiert. Der Chef der britischen Überwachungsbehörde für öffentliche Statistiken, David Norgrove, rügte Johnson in einem öffentlichen Brief. Er sei "überrascht und enttäuscht", dass Johnson die Zahl von 350 Millionen Pfund wieder verwende. Es handle sich um einen Bruttobetrag, bei dem nicht in Betracht gezogen werde, dass Großbritannien auch Geld von der EU zurückerhalte. "Das ist ein klarer Missbrauch öffentlicher Statistiken", heißt es in dem Schreiben.

Theresa May hat sich jetzt mit einer knappen Äußerung vom Artikel Johnsons distanziert. "Boris is Boris", sagte die Premierministerin, als sie am Montag von Journalisten auf dem Weg zu einer Auslandsreise darauf angesprochen wurde. Ihre Regierung werde von der Spitze, also von ihr gelenkt, sagte sie. Alle hätten aber dasselbe Ziel.

Es wird damit gerechnet, dass May bei ihrer Rede in Florenz finanzielle Zugeständnisse an die EU macht, um die schleppenden Austrittsverhandlungen mit Brüssel zu beleben. Johnson lehnt in seinem Artikel Zahlungen für den freien Zugang zum Europäischen Binnenmarkt ab.

May baut Brexit-Team um

Kurz vor einer neuen Brexit-Verhandlungsrunde mit der EU baute May am Montag ihr Team um. Der bisherige Spitzenbeamte im Brexit-Ministerium, Oliver Robbins, werde ihr Berater und wechsele dafür ins Büro der Premierministerin, teilte ein Sprecher mit. Nachfolger wird demnach Robbins' bisheriger Stellvertreter Philip Rycroft.

Dem Sprecher zufolge soll mit Robbins' Ernennung die Koordinierung der Verhandlungen verbessert werden. Die Zeitung "Evening Standard" berichtete, Hintergrund des Wechsels seien Differenzen zwischen Robbins und Brexit-Minister David Davis, der die Verhandlungen mit der EU leitet.

May ist geschwächt, weil ihre Konservativen bei der Parlamentswahl im Juni ihre Mehrheit verloren. Die Regierungschefin wird immer wieder dafür kritisiert, dass sie ihrem Team in den Verhandlungen keine eindeutigen Vorgaben mache.