Großbritannien Mays Parteifreunde fordern Kurswechsel beim Brexit

In der britischen Regierung steht der Plan für die Brexit-Verhandlungen auf dem Prüfstand. Premierministerin Theresa May hat sich bislang für einen harten Kurs ausgesprochen. Demnach würde Großbritannien nicht nur aus der EU ausscheiden, sondern auch aus dem Binnenmarkt und der Zollunion.

Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit am vergangenen Donnerstag scheint May diesen Kurs aber nicht halten zu können. Unter ihren eigenen Parteifreunden mehren sich die Stimmen gegen einen harten Brexit.

So berichtet die "Times", Schatzkanzler Philip Hammond gehe davon aus, dass die Regierung ihre Strategie ändern müsse, um einen Verbleib in der Zollunion zu gewährleisten. Es sei wahrscheinlich, dass Hammond die Unterstützung von Vize-Premier Damian Green suchen werde, schreibt die Zeitung unter Berufung auf Regierungskreise. Green gilt ebenfalls als Gegner eines harten Brexits.

Zeitplan für Verhandlungen in Gefahr

Auch mehrere ehemalige Parteichefs der Tories plädieren für einen Strategiewechsel. "Es wird Druck für einen weicheren Brexit geben", sagte Mays Vorgänger David Cameron laut "Financial Times" bei einer Konferenz in Polen. Er verwies auf die schottischen Konservativen um Ruth Davidson, die sich gegen ein Verlassen des Binnenmarkts ausgesprochen haben. Ähnlich äußerten sich auch die Ex-Parteichefs John Major und William Hague.

Zuvor hatte der "Telegraph" berichtet, dass Kabinettsmitglieder geheime Gespräche über einen "weichen" Brexit mit Abgeordneten der oppositionellen Labour-Partei führten, um May zu Konzessionen bei der Einwanderung, der Zollunion und dem EU-Binnenmarkt zu drängen.

Ein genauer Termin für die Brexit-Gespräche steht noch nicht fest. Bei einem Treffen mit Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron in Paris am Dienstag hatte May versichert, die Gespräche könnten in der kommenden Woche beginnen. Ursprünglich war der Beginn der Gespräche für den kommenden Montag, 19. Juni, geplant. Diesen Zeitplan kann die britische Regierung offenbar nicht einhalten.