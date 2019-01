Britisches Parlament lehnt Brexit-Deal ab Kollision mit der Realität

Eines, das muss man Theresa May lassen, beherrscht sie in Perfektion: Haltung bewahren. Egal, wie viel ihr misslingt, egal, wie brutal sie im Parlament von ihren Gegnern angegriffen wird, die britische Premierministerin verliert anscheinend nie die Fassung. Auch nicht im Moment ihrer wohl schlimmsten Niederlage, der vernichtenden Ablehnung des EU-Austrittsvertrags im Unterhaus.

Fast könnte man Mitleid mit ihr haben. Aber eben nur fast. Denn May hat gleich zu Beginn des Brexit-Prozesses eine ebenso bewusste wie fatale Entscheidung getroffen: Den Briten etwas vorzumachen, anstatt ihnen reinen Wein einzuschenken.

Dabei hätte May dies viel leichter tun können als andere Politiker. Während ein Nigel Farage oder ein Boris Johnson mit Halbwahrheiten und blanken Lügen für den EU-Austritt agitiert haben, war May eigentlich gegen den Brexit. Nach dem Referendum hätte sie den Wählern klar sagen können, was ihre Wahl bedeutet - nämlich harte Entscheidungen.

May hat das Spiel der Brexiteers gespielt

Sie hätte erklären können, dass eine weiterhin enge Beziehung zur EU bedeuten würde, künftig viele Regeln und Entscheidungen aus Brüssel zu akzeptieren, ohne bei deren Aushandlung noch mitreden zu können. Oder, falls sich Großbritannien für ein größeres Maß an Freiheit entscheidet, dies wirtschaftliche Nachteile zur Folge hat. Und sie hätte etwa einen Polithasardeur wie Johnson dorthin schicken können, wo er hingehört: in die Wüste.

Stattdessen hat sie Johnson zum Außenminister und sich seine Strategie zu eigen gemacht, dem Volk vorzugaukeln, irgendwie alles haben zu können: die volle Kontrolle über die Zuwanderung, totale Freiheit für neue Handelsverträge mit aller Welt, dazu die Vorteile der früheren EU-Mitgliedschaft. Und natürlich keine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland, auch wenn bis heute niemand weiß, wie das gehen soll, wenn Großbritannien zugleich die EU-Zollunion verlässt.

Die Opposition ist nicht viel besser. Labour-Parteichef Jeremy Corbyn hat früh die Losung ausgegeben, dass nur ein Brexit-Deal annehmbar sei, der Großbritannien exakt dieselben Vorteile schenkt wie zuzeiten der EU-Mitgliedschaft. Das war von vornherein so offensichtlich unmöglich, dass es blanker Demokratie-Sabotage gleichkommt. Eine klare Vision für die Zukunft Großbritanniens außerhalb der EU ist Corbyn bis heute schuldig geblieben.

Brüsseler Zugeständnisse würden auch nicht weiterhelfen

Irgendwann, das war klar, würde es zur Kollision mit der Realität kommen. Das ist mit Mays Niederlage im Parlament nun geschehen - und es ist vor allem ihre Schuld, dass dies so spät passiert ist. Jetzt bleibt kaum noch Zeit, einen Chaos-Brexit ohne Abkommen zu verhindern. Zwar könnte man den Austrittstermin noch ein wenig verschieben, aber höchstens um wenige Wochen. Ansonsten droht eine Termin-Kollision mit der Europawahl mit teils bizarren, teils gefährlichen Folgen für die restliche EU.

Warum aber sollte die EU sich das antun? Derzeit deutet nichts, aber auch gar nichts darauf hin, dass Großbritannien plötzlich doch noch zur Besinnung kommen könnte. Denn das Kernproblem besteht fort: Die britische Politik ist nach wie vor nicht bereit, die Konsequenzen der Brexit-Entscheidung anzunehmen, und deshalb kann sie auch nicht wissen, was sie eigentlich von der EU will.

Aus diesem Grund ist es auch wenig sinnvoll, von der restlichen EU zu verlangen, auf die Regierung in London zuzugehen. Denn zum einen ist unklar, mit welchem Zugeständnis Brüssel die Chancen auf eine Einigung in London steigern könnte. Zum anderen ist fraglich, ob das überhaupt möglich wäre.

EU sollte sich auf das Schlimmste vorbereiten

Man sollte sich nichts vormachen: Bei einem Teil der britischen Abgeordneten handelt es sich um Fundamentalisten, die den Brexit mit quasireligiöser Inbrunst verfolgen. Keine realistische Form des EU-Austritts wird ihnen jemals genügen, Appelle an die Vernunft werden sie kaum beeindrucken. Ebenso gut könnte man versuchen, Anhänger der biblischen Schöpfungslehre mithilfe wissenschaftlicher Aufsätze von der Evolutionstheorie zu überzeugen.

Sicher, Politiker dieser Art stellen im britischen Unterhaus nur eine Minderheit - doch diese ist groß genug, jeden Beschluss zu torpedieren. Die Mehrheit der eigentlich Brexit-skeptischen Abgeordneten wiederum kann sich nicht vereinigen, ohne die Spaltung der eigenen Parteien und den Zorn der von der Brexit-Presse angestachelten Wähler zu riskieren.

Möglicherweise muss Großbritannien tatsächlich erst die Katastrophe eines No-Deal-Brexits durchmachen, um wieder zu sich selbst zu finden. Die Tragik daran wäre, dass die Zeche nicht etwa jene elitären Brexiteers zahlen, die vorgeben, gegen die Politeliten zu sein - sondern die Wähler, die von ihnen betrogen wurden.

Auch für die restliche EU würde ein No-Deal-Brexit teuer werden. Deshalb wäre es für die 27 anderen EU-Staaten nun ratsam, ihre gesamte Energie darauf zu konzentrieren, mit einer Reihe von Einzelabkommen die schlimmsten Folgen eines No-Deal-Brexits zu verhindern - und zu hoffen, dass die Briten eines Tages wieder zu ihrem sprichwörtlichen common sense zurückfinden.