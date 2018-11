Attacke gegen Theresa May "Sie verlieren die Unterstützung von Millionen Wählern"

Theresa May, britische Regierungschefin, hat sich kurz vor der vorentscheidenden Kabinettssitzung zu einer ersten Brexit-Einigung mit der EU den Fragen der Abgeordneten im Unterhaus gestellt. May erklärte, ihre Regierung werde den Brexit dem Willen des Volkes entsprechend umsetzen.

Oppositionsführer Jeremy Corbyn (Labour) griff May scharf an. Der bisherige Stand der Verhandlungen stelle die Briten vor die Alternative zwischen einem "halbgaren und gar keinem Deal" mit der EU. Labour respektiere das Referendum und damit den Wunsch der Briten, die EU zu verlassen. Was seine Partei nicht respektiere, sei das "chaotische Schlamassel", das die Regierung in den vergangenen zwei Jahren verhandelt habe.

Auch ein Abgeordneter aus Mays Partei attackierte die Regierungschefin. Peter Bone, Brexit-Hardliner der Tories, sagte, die Briten bekämen "nicht den Brexit, für den das Volk gestimmt hat". Sollten Medienberichte über den bisherigen Verhandlungstand richtig sein, werde May "die Unterstützung vieler konservativer Parlamentarier und von Millionen Wählern im ganzen Land verlieren".

AFP Peter Bone, Tory (Archivbild)

Am Nachmittag, 14 Uhr Ortszeit, wird May sich mit ihrem Kabinett treffen. Ziel ist es, eine erste Übereinkunft mit der EU zum Austritt Großbritanniens zu verabschieden. Der Plan sieht unter anderem vor, dass die Briten notfalls für eine Übergangszeit in der Zollunion mit der EU bleiben. Allerdings hat May ähnlich wie im Parlament auch in ihrem eigenen Regierungsteam Gegner eines solchen sogenannten "Backstop", der eine harte Grenze zwischen Irland und Nordirland verhindern soll.