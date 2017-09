May vor neuer Brexit-Rede Cash oder Crash

Es sieht nicht gut aus für Theresa May. Die britische Premierministerin ist seit ihrem Wahldesaster so schwach, dass sie nicht einmal mehr ihre eigene Truppe befrieden kann: Zwischen den Befürwortern eines harten und eines weichen Brexits herrscht offener Krieg; zuletzt düpierte Außenminister Boris Johnson die Premierministerin mit einem bizarren Pamphlet, in dem er erneut eine glorreiche Zukunft außerhalb der EU versprach und selbst vor der Wiederholung der dreisteten Lüge der Brexit-Kampagne nicht zurückschreckte.

Es sprach Bände, dass der Chef der britischen Statistikbehörde den Außenminister daraufhin öffentlich abwatschte, die Regierungschefin aber lediglich konstatierte: "Boris ist Boris."

Vor Mays mit Spannung erwarteter Brexit-Rede am heutigen Freitag in Florenz ist damit klar: Die Premierministerin hat kaum noch etwas zu verlieren. Versucht sie weiterhin, es allen Recht zu machen, wird sie von allen Prügel beziehen. Den Radikalen in ihrer eigenen Partei und der Londoner Boulevardpresse wird kein Brexit hart genug sein. Verliert sie aber noch mehr Zeit mit Herumlavieren, riskiert May einen EU-Austritt ohne Abkommen. Das dann folgende wirtschaftliche Chaos könnte sie politisch unmöglich überleben.

Damit wäre eigentlich die Zeit für einen Befreiungsschlag gekommen. May könnte etwas ganz Neues versuchen: prinzipientreu zu führen. Denn nicht nur ihre eigene Partei ist gespalten, auch das Volk scheint verunsichert. In Umfragen etwa gab es klare Mehrheiten sowohl für die Begrenzung der Zuwanderung aus der EU als auch für den Verbleib in deren Binnenmarkt - zwei Dinge, die einander ausschließen, sofern nicht ein kleines Wunder geschieht und die seit Monaten eisenharte Front der EU einfach in sich zusammenfällt.

Ein besserer Deal wird nicht kommen

Es wäre der richtige Moment für May, die Interessen ihrer Partei und ihr persönliches politisches Schicksal dem Interesse ihres Landes unterzuordnen. Worin das besteht, muss ihr und jedem anderen klar sein, der mit nüchternem Blick die ungeheure Komplexität des Brexits und die potenziell desaströsen Folgen eines Scheiterns der Austrittsverhandlungen studiert hat. Oder der sich einfach nur anhört, was britische Wirtschaftsvertreter nahezu unisono sagen: Einen harten Brexit, insbesondere einen ohne Abkommen, gilt es unbedingt zu vermeiden.

Um das noch innerhalb der knappen Frist bis März 2019 zu schaffen, müsste die britische Regierung schnellstens auf Kernforderungen der restlichen EU eingehen - beispielsweise endlich einen eigenen Vorschlag formulieren, wie ihre finanziellen Verpflichtungen nach dem EU-Austritt berechnet werden sollen. Das aber hat die britische Regierung bisher schlicht verweigert. Stattdessen hat sie zuletzt sieben Positionspapiere veröffentlicht, in denen es vor allem um die künftigen Beziehungen zur EU geht. Darüber aber soll erst geredet werden, wenn die Austrittsdetails - darunter die Finanzfrage - geklärt sind. Dieser Reihenfolge hatte auch die britische Regierung zugestimmt, will sie jetzt aber wieder umwerfen.

Die EU schaut sich das Chaos mit einer Mischung aus Schadenfreude, Fassungslosigkeit und wachsender Sorge an. Ob May aber in Florenz den Befreiungsschlag wagt, ist mehr als fraglich. Denn seit die einstige Brexit-Gegnerin die britische Regierung führt, folgt ihr Handeln vor allem einer Maxime: der Sicherung ihres eigenen Macht. Immerhin, es gibt Hoffnung: Schon am 4. Oktober, auf dem Parteitag der Tories, ist eine weitere Brexit-Rede Mays geplant. Möglicherweise steht die Premierministerin dann kurz genug vor dem Machtverlust, um etwas Ehrlichkeit zu riskieren.

Sie könnte ihren Parteifreunden dann sagen, dass niemand vom Brexit profitieren wird, weder Großbritannien noch die EU - und es im Moment vor allem um Schadensbegrenzung geht. Sie könnte ihren Landsleuten sagen, dass sie jahrzehntelang weitgehend zu ihren eigenen Bedingungen in der EU waren, Extrawürste wie den Briten-Rabatt inklusive. Oder dass die EU ihnen kurz vor dem Referendum sogar noch mehr Extrawürste angeboten hat, nur damit sie nicht austreten. Sie könnte ihnen sagen: Wir hatten bereits einen guten Deal. Es wird keinen besseren geben.