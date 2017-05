Brexit-Verhandlungen May warnt vor "Chaos-Koalition" in Großbritannien

"Die Verhandlungen werden hart", warnt Theresa May ihre potenziellen Wähler in einem Gastbeitrag für die Lokalzeitung "Western Morning News" vor den Brexit-Gesprächen. "Mehr als je zuvor brauchen wir eine starke und stabile Führung", schreibt die britische Premierministerin, die bei den bevorstehenden Neuwahlen die Mehrheit ihrer Partei deutlich ausbauen möchte.

Medienberichte der letzten Tage hatten die Führungskraft von May in Frage gestellt: Details eines Treffens zwischen ihr und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zur Vorbereitung der Brexit-Verhandlungen hatten das Bild einer britischen Regierung gezeichnet, die naiv und uninformiert agiere. Juncker soll danach gesagt haben, dass er "zehn Mal so skeptisch ist wie vorher".

May schwört die Briten nun in ihrem Gastbeitrag ein: Das Land müsse sich geschlossen hinter sie und ihre Partei stellen, das sei die einzige Möglichkeit, einen guten Deal für Großbritannien zu bekommen. "Auf der anderen Tischseite sitzen 27 Länder, die gemeinsam daran arbeiten, für sich das Beste herauszuholen", schreibt May. "Wir brauchen dieselbe Einigkeit um ein Ergebnis zu bekommen, das Großbritannien nützt."

May tat die Berichte über das Treffen mit Juncker als "Tratsch aus Brüssel" ab. Die britische Innenministerin Amber Rudd sagte später, Großbritannien werde mit der EU in Zukunft diskreter verhandeln. Auch ein Sprecher der Premierministerin wiegelte am Dienstag ab: May sei zuversichtlich, dass sie aus dem Brexit einen Erfolg machen werde und dass sie "auf konstruktive Weise und mit einer enormen Menge guten Willens" in die Gespräche gehen werde.

May war im vergangenen Jahr kurz nach der Referendumsentscheidung über einen Ausstieg Großbritanniens aus der EU zur Premierministerin ernannt worden. Sie hat seitdem sehr wenig über ihre Verhandlungstaktik gesprochen. Die Gespräche über den Brexit werden voraussichtlich kurz nach den Neuwahlen zum britischen Unterhaus beginnen - diese finden am 8. Juni statt.

Die Premierministerin ersucht die Briten um ein starkes Mandat - mit scharfen Worten. "Jede Stimme für mich und mein Team wird meine Verhandlungsposition stärken", schreibt sie in der Zeitung. Jede Stimme für andere Parteien werde dagegen zu einer "Chaos-Koalition" führen - mit negativen Folgen für die Brexit-Gespräche.